Топ 5 смартфонів OnePlus: найпродуктивніші моделі з високим рейтингом (фото, відео)

У списку опинилися такі телефони, як OnePlus Ace 5, OnePlus 13R, OnePlus 13, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 12.

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Нещодавно смартфон OnePlus 13R пройшов тести і отримав 9 балів з 10-ти. Експерти з авторитетного видання androidpolice.com назвали його найкращим серед апаратів середнього класу. Фокус склав добірку моделей від китайської марки OnePlus, включивши до неї найпродуктивніші пристрої, які набрали від 83 до 90 балів.

OnePlus 13R

Під час тестування смартфон отримав від експертів nanoreview.net 87 балів. Вони відзначили приємний дизайн і вологозахист за стандартом IP65. Також із плюсів: хороша робота 50-мегапіксельного датчика Sony, що робить якісні фото за будь-якого, навіть тьмяного, освітлення, продуктивний чип і пам'ять UFS 4.0, що забезпечує високу швидкість передавання даних, ОС OxygenOS і звук динаміків.

Смартфон OnePlus 13R Фото: androidpolice.com

З мінусів вони виділили проблеми з деталізацією у фронтальній і надширококутній камерах, відсутність автофокусу, а також те, що зарядний пристрій не завжди входить у комплект поставки.

Технічні характеристики OnePlus 13R:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 8 Мп + 50 Мп)

Акумулятор: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 206 г.

OnePlus Ace 5

90 балів отримав цей смартфон після низки випробувань на продуктивність. Його безсумнівною перевагою є ємна батарея на 6415 мАг, що дає досить великий час для автономної роботи. Непогано показала себе і потрійна основна камера, оснащена датчиками на 50 Мп, 8 Мп і 2 Мп.

Порівняння OnePlus Ace 5 і OnePlus Ace 5 Pro

Функціональність пристрою теж не підкачала, завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm та ОС Android 15. Однак телефон доволі важкий — його вага становить аж 223 грами.

Технічні характеристики OnePlus Ace 5:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 8 Мп + 2 Мп)

Акумулятор: 6415 мАг

ОС: Android 15

Вага: 223 г.

OnePlus 13

Цей флагман отримав 93 бали за результатами тестів. Щоб заощадити заряд, він може знижувати частоту оновлення екрана до 1 Гц для. Експерти підкреслили, що камери смартфона працювали добре при різному освітленні. Модель підтримує бездротову зарядку, функціонує завдяки ОС Android 15.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

До мінусів вони зарахували перегрівання корпусу, відсутність автофокусу у телеоб'єктива, відсутність адаптера живлення на 100 Вт у смартфонів, які постачаються на ринок Європи, те, що eSIM є не у всіх апаратів.

Технічні характеристики OnePlus 13:

Екран: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп)

Акумулятор: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 213 г.

OnePlus Ace 5 Pro

Цей флагман отримав 90 балів від експертів. Його вага нижча, ніж у простішої моделі Асе — аж на 6 грамів. Акумулятор при цьому практично не поступається в ємності, яка становить 6100 мАг. Камера встановлена теж із трьома сенсорами на 50, 8 і 2 Мп. Усім заправляє чипсет Snapdragon 8 Elite на пару з ОС Android 15.

Порівняння камер OnePlus Ace 5 Pro і iPhone 16 Pro Max

Технічні характеристики OnePlus Ace 5 Pro:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 8 Мп + 2 Мп)

Акумулятор: 6100 мАг

ОС: Android 15

Вага: 217 г.

OnePlus 12

Модель може похвалитися 89 балами, отриманими під час тестів. Перевагами цього смартфона є екран з яскравістю 4500 ніт і частотою оновлення 120 Гц, яка може бути знижена до 1 Гц для економії заряду батареї. Також плюсом названа стабілізація 3-кратного оптичного зуму, ємний акумулятор з підтримкою зарядки на 50 Вт, захист від пилу.

Смартфон OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Недоліки теж є. Наприклад, рівень захисту від вологи всього лише IP65, відео середньої якості за денного освітлення і велика вага в 220 г.

Технічні характеристики OnePlus 12:

Екран: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 64 Мп + 48 Мп)

Акумулятор: 5400 мАг

ОС: Android 15

Вага: 220 г.

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