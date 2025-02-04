Acer раптом вирішила випустити два смартфони: експерти їх уже критикують

Тайванський бренд відзначить своє повернення двома смартфонами початкового рівня, які продаватимуться в Індії під брендом Acerpure.

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Компанія Acer планує повернутися на ринок смартфонів після перерви, яка тривала понад п'ять років. Про це пише The Notebookcheck.

Тайванський бренд відзначить своє повернення двома смартфонами початкового рівня, які продаватимуться в Індії під брендом Acerpure.

Acer поки не оголосила дату запуску нових телефонів, але витік розкрив зображення і характеристики двох пристроїв. Інсайдери повідомляють, що апарати наразі відомі як Acerone Liquid S162E4 і Acerone Liquid S272E4.

Ті, хто знайомий зі старими смартфонами Acer, впізнають приставку "Liquid", яку компанія використовувала для деяких своїх ранніх телефонів, як-от Liquid X2 — смартфон, випущений у 2016 році з підтримкою трьох SIM-карт.

Смартфони Acerone Liquid S162E4 та Acerone Liquid S272E4

Acerone Liquid S162E4 матиме 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+. РК-панель буде захищена склом Corning Gorilla Glass 5 і, схоже, оновлюватиметься з частотою 60 Гц. Смартфон оснастять процесором MediaTek Helio P35, випущеним ще наприкінці 2018 року, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Гаджет також отримає 16-мегапіксельну основну задню камеру і 0,08-мегапіксельну допоміжну камеру, 5-мегапіксельну фронтальну камеру. Liquid S162E4 поставлятиметься з Android 14 з коробки. У витоку також згадується, що телефон важить 179 г і має розміри 165,4 x 76,9 x 8,95 мм.

Другий смартфон, — Acerone Liquid S272E4 — матиме трохи більший 6,7-дюймовий РК-екран з роздільною здатністю HD+ і захистом Gorilla Glass 5. Він працюватиме на процесорі Helio G36 від MediaTek, а також матиме 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. На задній панелі є основна камера на 20 Мп і другий датчик на 0,3 Мп, а фронтальна камера — на 5 Мп. Як і Liquid S162E4, цей смартфон також матиме акумулятор ємністю 5000 мАг і працюватиме під управлінням Android 14 з коробки. Він буде трохи важчим — на 200 г, — і матиме розміри 171 x 78,6 x 8,9 мм.

Витік рендерів показує, що Acerone Liquid S162E4 і Acerone Liquid S272E4 отримають від розробників дисплей з краплеподібним вирізом для камери і товсту нижню рамку. Liquid S162E4 буде доступний у світло-блакитному кольорі, а Liquid S272E4 — у темнішому відтінку синього.

Судячи зі специфікацій двох телефонів, це бюджетні смартфони, тому вони повинні бути досить доступними. На даний момент немає інформації про те, чи будуть телефони доступні за межами Індії, але, з огляду на їхні специфікації, навряд чи вони зможуть конкурувати з бюджетниками від відомих брендів.

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