Acer вдруг решила выпустить два смартфона: эксперты их уже критикуют

Тайваньский бренд отметит свое возвращение двумя смартфонами начального уровня, которые будут продаваться в Индии под брендом Acerpure.

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Компания Acer планирует вернуться на рынок смартфонов после перерыва, который длился более пяти лет. Об этом пишет The Notebookcheck.

Тайваньский бренд отметит свое возвращение двумя смартфонами начального уровня, которые будут продаваться в Индии под брендом Acerpure.

Acer пока не объявила дату запуска новых телефонов, но утечка раскрыла изображения и характеристики двух устройств. Инсайдеры сообщают, что аппараты в настоящее время известны как Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4.

Те, кто знаком со старыми смартфонами Acer, узнают приставку "Liquid", которую компания использовала для некоторых своих ранних телефонов, таких как Liquid X2 — смартфон, выпущенный в 2016 году с поддержкой трех SIM-карт.

Смартфоны Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4

Acerone Liquid S162E4 будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+. ЖК-панель будет защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5 и, похоже, будет обновляться с частотой 60 Гц. Смартфон оснастят процессором MediaTek Helio P35, выпущенным еще в конце 2018 года, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Гаджет также получит 16-мегапиксельную основную заднюю камеру и 0,08-мегапиксельную вспомогательную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Liquid S162E4 будет поставляться с Android 14 из коробки. В утечке также упоминается, что телефон весит 179 г и имеет размеры 165,4 x 76,9 x 8,95 мм.

Второй смартфон, — Acerone Liquid S272E4 — будет иметь немного больший 6,7-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и защитой Gorilla Glass 5. Он будет работать на процессоре Helio G36 от MediaTek, а также иметь 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели есть основная камера на 20 Мп и второй датчик на 0,3 Мп, а фронтальная камера — на 5 Мп. Как и Liquid S162E4, этот смартфон также будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч и работать под управлением Android 14 из коробки. Он будет немного тяжелее — на 200 г, — и иметь размеры 171 x 78,6 x 8,9 мм.

Утечка рендеров показывает, что Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4 получат от разработчиков дисплей с каплевидным вырезом для камеры и толстую нижнюю рамку. Liquid S162E4 будет доступен в светло-голубом цвете, а Liquid S272E4 — в более темном оттенке синего.

Судя по спецификациям двух телефонов, это бюджетные смартфоны, поэтому они должны быть довольно доступными. На данный момент нет информации о том, будут ли телефоны доступны за пределами Индии, но, учитывая их спецификации, вряд ли они смогут конкурировать с бюджетниками от известных брендов.

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