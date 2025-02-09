Недорогие смартфоны по цене от 10 000 грн: актуальные модели и их характеристики (фото)

В обзоре участвуют телефоны OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G от Xiaomi, Edge 50 Neo от Motorola, Galaxy A35 от Samsung, а также POCO X6 Pro.

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Смартфоны в Украине можно купить не за все деньги мира. К примеру, на рынке есть достойные модели, которые продаются по цене от 10 тыс. грн, имея при этом хорошие камеры, производительные чипсеты и емкие батареи. Подборку подобных гаджетов составил Фокус.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Согласно данным ресурса hotline.ua, данную модель можно приобрести по цене от 10 440 до 16 175 грн.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Объем хранилища составляет 256 ГБ, а ОЗУ — 8 ГБ. Да, это не так уж и много, но и цена у гаджета невысокая.

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 13 Pro Фото: lite-magazin.de

Все работает под управлением процессора Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm и ОС Android 13. Радует емкость аккумулятора, которая достигает 5100 мАч.

Что касается основной камеры, то ее характеристики таковы: 200 Мп (f/1.7, широкоугольный), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный, 118 градусов) и 2 Мп (f/2.4, макрообъектив). Фронтальная камера на 16 Мп (f/2.4) обещает хорошие селфи.

Корпус модели выполнен из пластика. Смартфон весит 187 г при толщине 7,98 мм.

Samsung Galaxy A35

Смартфон продается по цене от 11 850 до 15 400 грн.

Модель оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Хранилище получило объем 256 ГБ, а ОЗУ — 8 ГБ,что, несомненно, влияет на ценник.

Под "капотом" у гаджета находится процессор Samsung Exynos 1380. Помогает ему ОС Android 14. Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Обзор Samsung Galaxy A35

Основная камера имеет сенсоры на 50 Мп (f/1.8, широкоугольный), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный, 123 градусов) и 5 Мп (f/2.4, макрообъектив). Видеосъемка доступна в формате 4K. Фронтальная камера оснащена датчиком на 13 Мп (f/2.2).

Корпус сделан из пластика, вес достигает 209 г при толщине 8,2 мм.

Motorola Edge 50 Neo

Яркие модели от известного бренда продаются в Украине по цене от 11 875 до 15 000 грн.

Они располагают 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760x1256 точек и частотой 120 Гц. Объем памяти равен 256 ГБ, а ОЗУ — 8 ГБ.

Разработчики оснастили смартфоны чипсетом Mediatek Dimensity 7300 и ОС Android 14. Аккумулятор не слишком емкий — всего-то 4310 мАч.

Смартфоны Motorola Edge 50 Neo

Однако плюс этих гаджетов в том, что они имеют хорошую основную и фронтальную камеры. Основная получила датчики на 50 Мп (f/1.8, широкоугольный), 13 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный, 120 градусов) и 10 Мп (f/2.2, теле-фото). Видеосъемка может вестись в режиме 4K, а селфи будет делать камера на 32 Мп (f/2.4).

Корпус моделей сделан из пластика, его вес составляет 171 г, а толщина — 8,1 мм.

POCO X6 Pro

Цена на этот гаджет в Украине стартует от 11 150 и доходит до 13 955 грн.

Смартфон имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Объем хранилища достигает 256 ГБ, при это объем ОЗУ составляет 8 ГБ.

Разработчики поместили внутрь корпуса процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra. За работу приложений отвечает ОС Android 14. Радует также и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Обзор POCO X6 Pro

Камера имеет датчик на 64 Мп (f/1.7, широкоугольный), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный, 120 градусов) и 2 Мп (f/2.4, макро-объектив). Видео можно снимать в режиме 4K, а за селфи будет отвечать фронтальная камера на 16 Мп (f/2.4).

Корпус устройства выполнен из пластика. Вес составляет 186 г, а толщина достигает 8,25 мм.

OnePlus Ace 3V

За эту модель в Украине придется заплатить от 13 650 до 15 087 грн.

Экран устройства имеет диагональ 6,74 дюйма и выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2772x1240 точек и тактовой частотой 120 Гц. Объем памяти достигает 256 ГБ, а ОЗУ — 12 ГБ.

Процессор Snapdragon 7+ Gen 3 обеспечивает хорошую производительность на пару с ОС Android 14. Аккумулятор довольно емкий, то не может не радовать — 5500 мАч.

Смартфон OnePlus Ace 3V Фото: vopmart.com

Камера у смартфона двойная — 50 Мп (f/1.8, широкоугольная) и 8 Мп (f/2.2, 112 градусов, сверхширокоугольная). Фронтальная камера имеет датчик на 16 Мп (f/2.4).

Корпус выполнен из пластика. Вес гаджета составляет 200 г, толщина — 8,47 мм.

Ранее мы публиковали рейтинг бюджетных смартфонов Xiaomi 2025 года от 3,5 тысяч гривен. Речь шла о смартфонах Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C и Redmi A3.