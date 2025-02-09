Недорогі смартфони за ціною від 10 000 грн: актуальні моделі та їхні характеристики (фото)

В огляді беруть участь телефони OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G від Xiaomi, Edge 50 Neo від Motorola, Galaxy A35 від Samsung, а також POCO X6 Pro.

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Смартфони в Україні можна купити не за всі гроші світу. Наприклад, на ринку є гідні моделі, які продаються за ціною від 10 тис. грн, маючи при цьому хороші камери, продуктивні чіпсети і ємні батареї. Добірку подібних гаджетів склав Фокус.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Згідно з даними ресурсу hotline.ua, цю модель можна придбати за ціною від 10 440 до 16 175 грн.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Обсяг сховища становить 256 ГБ, а ОЗП — 8 ГБ. Так, це не так вже й багато, але і ціна у гаджета невисока.

Смартфони Xiaomi Redmi Note 13 Pro Фото: lite-magazin.de

Все працює під управлінням процесора Snapdragon 7s Gen 2 від Qualcomm і ОС Android 13. Радує ємність акумулятора, яка сягає 5100 мАг.

Що стосується основної камери, то її характеристики такі: 200 Мп (f/1.7, ширококутний), 8 Мп (f/2.2, надширококутний, 118 градусів) і 2 Мп (f/2.4, макрооб'єктив). Фронтальна камера на 16 Мп (f/2.4) обіцяє хороші селфі.

Корпус моделі виконаний із пластику. Смартфон важить 187 г при товщині 7,98 мм.

Samsung Galaxy A35

Смартфон продається за ціною від 11 850 до 15 400 грн.

Модель оснастили 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Сховище отримало обсяг 256 ГБ, а ОЗП — 8 ГБ, що, безсумнівно, впливає на цінник.

Під "капотом" у гаджета знаходиться процесор Samsung Exynos 1380. Допомагає йому ОС Android 14. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 5000 мАг.

Огляд Samsung Galaxy A35

Основна камера має сенсори на 50 Мп (f/1.8, ширококутний), 8 Мп (f/2.2, надширококутний, 123 градуси) і 5 Мп (f/2.4, макрооб'єктив). Відеозйомка доступна у форматі 4K. Фронтальна камера оснащена датчиком на 13 Мп (f/2.2).

Корпус зроблений із пластику, вага сягає 209 г при товщині 8,2 мм.

Motorola Edge 50 Neo

Яскраві моделі від відомого бренду продаються в Україні за ціною від 11 875 до 15 000 грн.

Вони мають 6,4-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2760x1256 точок і частотою 120 Гц. Об'єм пам'яті дорівнює 256 ГБ, а ОЗП — 8 ГБ.

Розробники оснастили смартфони чипсетом Mediatek Dimensity 7300 і ОС Android 14. Акумулятор не надто ємний — всього-то 4310 мАг.

Смартфони Motorola Edge 50 Neo

Однак плюс цих гаджетів у тому, що вони мають хорошу основну та фронтальну камери. Основна отримала датчики на 50 Мп (f/1.8, ширококутний), 13 Мп (f/2.2, надширококутний, 120 градусів) і 10 Мп (f/2.2, теле-фото). Відеозйомка може вестися в режимі 4K, а селфі робитиме камера на 32 Мп (f/2.4).

Корпус моделей зроблений із пластику, його вага становить 171 г, а товщина — 8,1 мм.

POCO X6 Pro

Ціна на цей гаджет в Україні стартує від 11 150 і доходить до 13 955 грн.

Смартфон має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Обсяг сховища сягає 256 ГБ, при цьому обсяг ОЗП становить 8 ГБ.

Розробники помістили всередину корпусу процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra. За роботу додатків відповідає ОС Android 14. Радує також і акумулятор ємністю 5000 мАг.

Огляд POCO X6 Pro

Камера має датчик на 64 Мп (f/1.7, ширококутний), 8 Мп (f/2.2, надширококутний, 120 градусів) і 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив). Відео можна знімати в режимі 4K, а за селфі відповідатиме фронтальна камера на 16 Мп (f/2.4).

Корпус пристрою виконаний із пластику. Вага становить 186 г, а товщина сягає 8,25 мм.

OnePlus Ace 3V

За цю модель в Україні доведеться заплатити від 13 650 до 15 087 грн.

Екран пристрою має діагональ 6,74 дюйма і виконаний за технологією AMOLED з роздільною здатністю 2772x1240 пікселів і тактовою частотою 120 Гц. Об'єм пам'яті сягає 256 ГБ, а ОЗП — 12 ГБ.

Процесор Snapdragon 7+ Gen 3 забезпечує хорошу продуктивність на пару з ОС Android 14. Акумулятор доволі ємний, що не може не радувати — 5500 мАг.

Смартфон OnePlus Ace 3V Фото: vopmart.com

Камера у смартфона подвійна — 50 Мп (f/1.8, ширококутна) і 8 Мп (f/2.2, 112 градусів, надширококутна). Фронтальна камера має датчик на 16 Мп (f/2.4).

Корпус виконаний із пластику. Вага гаджета становить 200 г, товщина — 8,47 мм.

Раніше ми публікували рейтинг бюджетних смартфонів Xiaomi 2025 року від 3,5 тисяч гривень. Йшлося про смартфони Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C і Redmi A3.