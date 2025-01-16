Рейтинг бюджетних смартфонів Xiaomi 2025 року: моделі від 3,5 тисяч гривень (відео)

До рейтингу потрапили такі моделі від китайського бренду, як Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C і Redmi A3.

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Фокус створив добірку найпопулярніших смартфонів китайського бренду Xiaomi, які продаються за доступними цінами. Нижче наводиться рейтинг цих пристроїв з технічними характеристиками та актуальними цінами в Україні.

Xiaomi Redmi Note 14

Згідно з даними сайту androprice.com.ua, ця модель коштує в Україні від 10 тис. грн. Також доступні варіанти за 11 тис., 12,5 тис. і 14 тис. грн. Тут все залежить від обсягу пам'яті пристрою. Виробник пропонує на вибір ОЗП 6 або 8, або 12 ГБ і ПЗП на 128 або 256 ГБ.

У комплекті також користувачі отримають 6,67-дюймовий екран, чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra, подвійну основну камеру з функціями ШІ та HDR на 50 Мп і з оптичним зумом 2х, а також сенсор глибини на 2 Мп, селфі-камеру на 16 Мп та акумулятор ємністю 5110 мАг.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики:

Екран: 6,67 дюйма, 120 Гц, OLED, 1200/2100 ніт

Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra

ОЗП: 6/8/12 ГБ

ПЗУ: 128/256 ГБ

SIM і карта пам'яті: 2 nanoSIM-карти

Камера: подвійна, ШІ, HDR

Основна камера: 50 Мп, оптичний зум 2х

Сенсор глибини: 2 Мп

Селфі-камера: 16 Мп

Акумулятор: 5110 мАг

Зарядний пристрій: USB-C, 45 Вт

Інтерфейси: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NFC

Біометрія: сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя

Звук: стереодинаміки

Захист від вологи: IP64

Розміри і вага: 162.4 х 75.7 х 7.99 мм, 190 г

Xiaomi Poco M6 Plus

На сайті mi.ua зазначено, що модель коштує в Україні від 9,5 тис. до 11 тис. грн — знову ж таки все залежить від обсягу пам'яті, або це 6 ГБ ОЗП, або 8 ГБ. При цьому обсяг накопичувача становить 128 ГБ. Є можливість розширити пам'ять до 1024 ГБ завдяки карті MicroSD.

Смартфон працює під керівництвом ОС Android 14 на пару з чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 5030 мАг. Основна камера може похвалитися роздільною здатністю 108 Мп.

Технічні особливості:

Екран: LTPS LCD, 6.79 дюйма, 1080 x 2460 пікс., 120 Гц, 550 ніт, Corning Gorilla Glass 3

Габарити і вага: 168.6 х 76.3 х 8.3 мм, 168.6 г

Водонепроникність: IP53

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE

ОЗП: 6/8 ГБ

Об'єм накопичувача: 128 ГБ

Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ

ОС: Android 14

Акумулятор: 5030 мАг

Основна камера: 108 Мп

Макрооб'єктив: 2 Мп

Фронтальна камера: 13 Мп

Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Тип USB: USB Type-C

Інфрачервоний порт: є

Xiaomi Redmi Note 13 4G

На маркетплейсі rozetka.com.ua українці можуть купити цей смартфон за 6 тис. грн. У комплекті пропонується AMOLED-дисплей 6.67 дюйма, чип Qualcomm Snapdragon 685, потрійна камера з датчиками на 108, 8 і 2 Мп, 16-піксельна селфі-камера, акумулятор на 5000 мАг. Усім керує ОС Android 14, при цьому обсяг ОЗП може варіюватися від 6 до 8 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 4G Фото: Xiaomi

Технічні характеристики моделі:

Дисплей: 6.67 дюймів, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 685

Камера: потрійна (108 + 8 + 2 Мп)

Фронтальна камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мАг

ОС: Android 14

Вага: 188.5 г

Водонепроникність: IP54

Об'єм ОЗП: 6/8 ГБ

Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ

Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

Тип USB: USB Type-C

Інфрачервоний порт: є

Xiaomi Redmi 14C

Смартфон доступний у магазині allo.ua за ціною від 5 тис. грн. За ці гроші користувачі отримають чип MediaTek Helio G81 Ultra 4G, ОЗП 4 або 6, або 8 ГБ, сховище об'ємом або 128, або 256 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.

Модель працює на базі ОС Android 14, має основну подвійну камеру зі світлодіодним спалахом на 50 Мп, Фронтальну камеру на 13 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг. бонусом стане швидка зарядка USB-C 18 Вт.

Смартфон Xiaomi Redmi 14C Фото: gadgetbytenepal.com

Технічні особливості:

Дисплей: 6,88 дюйма, РК, HD+, 20 Гц, 600 ніт

Чипсет: MediaTek Helio G81 Ultra 4G

Пам'ять: 4/6/8 ГБ

Сховище: 128/256 ГБ, розширюється до 1 ТБ

ОС: Android 14

Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом

Основний об'єктив: 50 Мп, f/1.8

Допоміжний датчик: 0,08

Фронтальна камера: 13 Мп, f/2.2

Акумулятор: 5000 мАг

Швидка зарядка: USB-C 18 Вт

Зарядний пристрій: 33 Вт у комплекті

Xiaomi Redmi A3

Онлайн-магазин foxtrot.com.ua публікує дані про те, що ця модель бюджетного смартфона коштує в Україні від 3,5 тис. грн. За такі гроші користувачі отримають РК-дисплей з діагоналлю 6,71 дюйма, частотою 90 Гц і Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio G36 4G, пам'ять об'ємом або 3, або 4, або 6 ГБ і сховище на 64 або 128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.

Керує всім ОС Android 14. Є також подвійна камера зі світлодіодним спалахом на 8 Мп і з допоміжним датчиком, фронтальна камера на 5 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг.

Xiaomi Redmi A3 Фото: Xiaomi

Характеристики Redmi A3:

Дисплей: 6,71 дюйма, РК, HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 3

Чипсет: MediaTek Helio G36 4G

Пам'ять: 3/4/6 ГБ

Сховище: 64/128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ

ОС: Android 14

Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом

Основний об'єктив: 8 Мп, f/1.8

Допоміжний датчик: 0,08

Фронтальна камера: 5 Мп, f/2.2

Акумулятор: 5000 мАг

Зарядка: 10 Вт

Раніше ми писали про те, що експерти назвали найуспішніший бренд смартфонів у 2024 році. Частка Xiaomi на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.