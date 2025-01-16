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Діджитал

Рейтинг бюджетних смартфонів Xiaomi 2025 року: моделі від 3,5 тисяч гривень (відео)

Xiaomi Redmi Note 14
Фото: Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14

До рейтингу потрапили такі моделі від китайського бренду, як Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C і Redmi A3.

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Фокус створив добірку найпопулярніших смартфонів китайського бренду Xiaomi, які продаються за доступними цінами. Нижче наводиться рейтинг цих пристроїв з технічними характеристиками та актуальними цінами в Україні.

Xiaomi Redmi Note 14

Згідно з даними сайту androprice.com.ua, ця модель коштує в Україні від 10 тис. грн. Також доступні варіанти за 11 тис., 12,5 тис. і 14 тис. грн. Тут все залежить від обсягу пам'яті пристрою. Виробник пропонує на вибір ОЗП 6 або 8, або 12 ГБ і ПЗП на 128 або 256 ГБ.

У комплекті також користувачі отримають 6,67-дюймовий екран, чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra, подвійну основну камеру з функціями ШІ та HDR на 50 Мп і з оптичним зумом 2х, а також сенсор глибини на 2 Мп, селфі-камеру на 16 Мп та акумулятор ємністю 5110 мАг.

Xiaomi Redmi Note 14 Fullscreen
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14
Фото: Xiaomi

Технічні характеристики:

  • Екран: 6,67 дюйма, 120 Гц, OLED, 1200/2100 ніт
  • Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra
  • ОЗП: 6/8/12 ГБ
  • ПЗУ: 128/256 ГБ
  • SIM і карта пам'яті: 2 nanoSIM-карти
  • Камера: подвійна, ШІ, HDR
  • Основна камера: 50 Мп, оптичний зум 2х
  • Сенсор глибини: 2 Мп
  • Селфі-камера: 16 Мп
  • Акумулятор: 5110 мАг
  • Зарядний пристрій: USB-C, 45 Вт
  • Інтерфейси: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NFC
  • Біометрія: сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя
  • Звук: стереодинаміки
  • Захист від вологи: IP64
  • Розміри і вага: 162.4 х 75.7 х 7.99 мм, 190 г

Xiaomi Poco M6 Plus

На сайті mi.ua зазначено, що модель коштує в Україні від 9,5 тис. до 11 тис. грн — знову ж таки все залежить від обсягу пам'яті, або це 6 ГБ ОЗП, або 8 ГБ. При цьому обсяг накопичувача становить 128 ГБ. Є можливість розширити пам'ять до 1024 ГБ завдяки карті MicroSD.

Смартфон працює під керівництвом ОС Android 14 на пару з чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 5030 мАг. Основна камера може похвалитися роздільною здатністю 108 Мп.

Технічні особливості:

  • Екран: LTPS LCD, 6.79 дюйма, 1080 x 2460 пікс., 120 Гц, 550 ніт, Corning Gorilla Glass 3
  • Габарити і вага: 168.6 х 76.3 х 8.3 мм, 168.6 г
  • Водонепроникність: IP53
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE
  • ОЗП: 6/8 ГБ
  • Об'єм накопичувача: 128 ГБ
  • Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ
  • ОС: Android 14
  • Акумулятор: 5030 мАг
  • Основна камера: 108 Мп
  • Макрооб'єктив: 2 Мп
  • Фронтальна камера: 13 Мп
  • Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
  • Тип USB: USB Type-C
  • Інфрачервоний порт: є

Xiaomi Redmi Note 13 4G

На маркетплейсі rozetka.com.ua українці можуть купити цей смартфон за 6 тис. грн. У комплекті пропонується AMOLED-дисплей 6.67 дюйма, чип Qualcomm Snapdragon 685, потрійна камера з датчиками на 108, 8 і 2 Мп, 16-піксельна селфі-камера, акумулятор на 5000 мАг. Усім керує ОС Android 14, при цьому обсяг ОЗП може варіюватися від 6 до 8 ГБ.

Xiaomi Redmi Note 13 4G, смартфон, Xiaomi Redmi Note 13 4G Fullscreen
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 4G
Фото: Xiaomi

Технічні характеристики моделі:

  • Дисплей: 6.67 дюймів, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 685
  • Камера: потрійна (108 + 8 + 2 Мп)
  • Фронтальна камера: 16 Мп
  • Батарея: 5000 мАг
  • ОС: Android 14
  • Вага: 188.5 г
  • Водонепроникність: IP54
  • Об'єм ОЗП: 6/8 ГБ
  • Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ
  • Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC
  • Тип USB: USB Type-C
  • Інфрачервоний порт: є

Xiaomi Redmi 14C

Смартфон доступний у магазині allo.ua за ціною від 5 тис. грн. За ці гроші користувачі отримають чип MediaTek Helio G81 Ultra 4G, ОЗП 4 або 6, або 8 ГБ, сховище об'ємом або 128, або 256 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.

Модель працює на базі ОС Android 14, має основну подвійну камеру зі світлодіодним спалахом на 50 Мп, Фронтальну камеру на 13 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг. бонусом стане швидка зарядка USB-C 18 Вт.

Xiaomi Redmi 14C, смартфон Fullscreen
Смартфон Xiaomi Redmi 14C
Фото: gadgetbytenepal.com

Технічні особливості:

  • Дисплей: 6,88 дюйма, РК, HD+, 20 Гц, 600 ніт
  • Чипсет: MediaTek Helio G81 Ultra 4G
  • Пам'ять: 4/6/8 ГБ
  • Сховище: 128/256 ГБ, розширюється до 1 ТБ
  • ОС: Android 14
  • Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом
  • Основний об'єктив: 50 Мп, f/1.8
  • Допоміжний датчик: 0,08
  • Фронтальна камера: 13 Мп, f/2.2
  • Акумулятор: 5000 мАг
  • Швидка зарядка: USB-C 18 Вт
  • Зарядний пристрій: 33 Вт у комплекті

Xiaomi Redmi A3

Онлайн-магазин foxtrot.com.ua публікує дані про те, що ця модель бюджетного смартфона коштує в Україні від 3,5 тис. грн. За такі гроші користувачі отримають РК-дисплей з діагоналлю 6,71 дюйма, частотою 90 Гц і Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio G36 4G, пам'ять об'ємом або 3, або 4, або 6 ГБ і сховище на 64 або 128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.

Керує всім ОС Android 14. Є також подвійна камера зі світлодіодним спалахом на 8 Мп і з допоміжним датчиком, фронтальна камера на 5 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг.

Xiaomi Redmi A3 Fullscreen
Xiaomi Redmi A3
Фото: Xiaomi

Характеристики Redmi A3:

  • Дисплей: 6,71 дюйма, РК, HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 3
  • Чипсет: MediaTek Helio G36 4G
  • Пам'ять: 3/4/6 ГБ
  • Сховище: 64/128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ
  • ОС: Android 14
  • Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом
  • Основний об'єктив: 8 Мп, f/1.8
  • Допоміжний датчик: 0,08
  • Фронтальна камера: 5 Мп, f/2.2
  • Акумулятор: 5000 мАг
  • Зарядка: 10 Вт

Раніше ми писали про те, що експерти назвали найуспішніший бренд смартфонів у 2024 році. Частка Xiaomi на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.