Рейтинг бюджетних смартфонів Xiaomi 2025 року: моделі від 3,5 тисяч гривень (відео)
До рейтингу потрапили такі моделі від китайського бренду, як Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C і Redmi A3.
Фокус створив добірку найпопулярніших смартфонів китайського бренду Xiaomi, які продаються за доступними цінами. Нижче наводиться рейтинг цих пристроїв з технічними характеристиками та актуальними цінами в Україні.
Xiaomi Redmi Note 14
Згідно з даними сайту androprice.com.ua, ця модель коштує в Україні від 10 тис. грн. Також доступні варіанти за 11 тис., 12,5 тис. і 14 тис. грн. Тут все залежить від обсягу пам'яті пристрою. Виробник пропонує на вибір ОЗП 6 або 8, або 12 ГБ і ПЗП на 128 або 256 ГБ.
У комплекті також користувачі отримають 6,67-дюймовий екран, чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra, подвійну основну камеру з функціями ШІ та HDR на 50 Мп і з оптичним зумом 2х, а також сенсор глибини на 2 Мп, селфі-камеру на 16 Мп та акумулятор ємністю 5110 мАг.
Технічні характеристики:
- Екран: 6,67 дюйма, 120 Гц, OLED, 1200/2100 ніт
- Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra
- ОЗП: 6/8/12 ГБ
- ПЗУ: 128/256 ГБ
- SIM і карта пам'яті: 2 nanoSIM-карти
- Камера: подвійна, ШІ, HDR
- Основна камера: 50 Мп, оптичний зум 2х
- Сенсор глибини: 2 Мп
- Селфі-камера: 16 Мп
- Акумулятор: 5110 мАг
- Зарядний пристрій: USB-C, 45 Вт
- Інтерфейси: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NFC
- Біометрія: сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя
- Звук: стереодинаміки
- Захист від вологи: IP64
- Розміри і вага: 162.4 х 75.7 х 7.99 мм, 190 г
Xiaomi Poco M6 Plus
На сайті mi.ua зазначено, що модель коштує в Україні від 9,5 тис. до 11 тис. грн — знову ж таки все залежить від обсягу пам'яті, або це 6 ГБ ОЗП, або 8 ГБ. При цьому обсяг накопичувача становить 128 ГБ. Є можливість розширити пам'ять до 1024 ГБ завдяки карті MicroSD.
Смартфон працює під керівництвом ОС Android 14 на пару з чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 5030 мАг. Основна камера може похвалитися роздільною здатністю 108 Мп.
Технічні особливості:
- Екран: LTPS LCD, 6.79 дюйма, 1080 x 2460 пікс., 120 Гц, 550 ніт, Corning Gorilla Glass 3
- Габарити і вага: 168.6 х 76.3 х 8.3 мм, 168.6 г
- Водонепроникність: IP53
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE
- ОЗП: 6/8 ГБ
- Об'єм накопичувача: 128 ГБ
- Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ
- ОС: Android 14
- Акумулятор: 5030 мАг
- Основна камера: 108 Мп
- Макрооб'єктив: 2 Мп
- Фронтальна камера: 13 Мп
- Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
- Тип USB: USB Type-C
- Інфрачервоний порт: є
Xiaomi Redmi Note 13 4G
На маркетплейсі rozetka.com.ua українці можуть купити цей смартфон за 6 тис. грн. У комплекті пропонується AMOLED-дисплей 6.67 дюйма, чип Qualcomm Snapdragon 685, потрійна камера з датчиками на 108, 8 і 2 Мп, 16-піксельна селфі-камера, акумулятор на 5000 мАг. Усім керує ОС Android 14, при цьому обсяг ОЗП може варіюватися від 6 до 8 ГБ.
Технічні характеристики моделі:
- Дисплей: 6.67 дюймів, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 685
- Камера: потрійна (108 + 8 + 2 Мп)
- Фронтальна камера: 16 Мп
- Батарея: 5000 мАг
- ОС: Android 14
- Вага: 188.5 г
- Водонепроникність: IP54
- Об'єм ОЗП: 6/8 ГБ
- Карта пам'яті: MicroSD, 1024 ГБ
- Інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC
- Тип USB: USB Type-C
- Інфрачервоний порт: є
Xiaomi Redmi 14C
Смартфон доступний у магазині allo.ua за ціною від 5 тис. грн. За ці гроші користувачі отримають чип MediaTek Helio G81 Ultra 4G, ОЗП 4 або 6, або 8 ГБ, сховище об'ємом або 128, або 256 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.
Модель працює на базі ОС Android 14, має основну подвійну камеру зі світлодіодним спалахом на 50 Мп, Фронтальну камеру на 13 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг. бонусом стане швидка зарядка USB-C 18 Вт.
Технічні особливості:
- Дисплей: 6,88 дюйма, РК, HD+, 20 Гц, 600 ніт
- Чипсет: MediaTek Helio G81 Ultra 4G
- Пам'ять: 4/6/8 ГБ
- Сховище: 128/256 ГБ, розширюється до 1 ТБ
- ОС: Android 14
- Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом
- Основний об'єктив: 50 Мп, f/1.8
- Допоміжний датчик: 0,08
- Фронтальна камера: 13 Мп, f/2.2
- Акумулятор: 5000 мАг
- Швидка зарядка: USB-C 18 Вт
- Зарядний пристрій: 33 Вт у комплекті
Xiaomi Redmi A3
Онлайн-магазин foxtrot.com.ua публікує дані про те, що ця модель бюджетного смартфона коштує в Україні від 3,5 тис. грн. За такі гроші користувачі отримають РК-дисплей з діагоналлю 6,71 дюйма, частотою 90 Гц і Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio G36 4G, пам'ять об'ємом або 3, або 4, або 6 ГБ і сховище на 64 або 128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ.
Керує всім ОС Android 14. Є також подвійна камера зі світлодіодним спалахом на 8 Мп і з допоміжним датчиком, фронтальна камера на 5 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг.
Характеристики Redmi A3:
- Дисплей: 6,71 дюйма, РК, HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 3
- Чипсет: MediaTek Helio G36 4G
- Пам'ять: 3/4/6 ГБ
- Сховище: 64/128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ
- ОС: Android 14
- Основна камера: подвійна зі світлодіодним спалахом
- Основний об'єктив: 8 Мп, f/1.8
- Допоміжний датчик: 0,08
- Фронтальна камера: 5 Мп, f/2.2
- Акумулятор: 5000 мАг
- Зарядка: 10 Вт
Раніше ми писали про те, що експерти назвали найуспішніший бренд смартфонів у 2024 році. Частка Xiaomi на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.