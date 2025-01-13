Обійшов Apple і Samsung: експерти назвали найуспішніший бренд смартфонів у 2024 році

Частка Xiaomi на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.

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Ринок смартфонів відновився у 2024 році. Counterpoint Research повідомляє про зростання на 4%, але ще цікавіше те, що Xiaomi випередила і Samsung, і Apple, очоливши темпи зростання частки ринку, пише androidpolice.com.

Згідно зі звітом Counterpoint Research, Xiaomi посіла провідне місце як найдинамічніший бренд смартфонів серед п'яти найкращих у 2024 році. Його частка на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.

Цікаво, що Xiaomi домоглася цього, не виходячи на ринок США. Замість цього вона подвоїла ставку на Азію, Африку і Європу — і це спрацювало. Counterpoint пов'язує успіх компанії з перебудовою лінійки продуктів, переходом на преміумклас і деякими креативними маркетинговими ходами.

Samsung і Apple зберегли свої провідні позиції на глобальному ринку смартфонів у 2024 році, навіть попри те, що їхні частки залишалися стабільними. Samsung залишилася попереду завдяки високому попиту на свої телефони Galaxy S24 і серії A. Тим часом, запуск iPhone 16 від Apple почався не так гладко, з неоднозначною реакцією через затримки з розгортанням функцій Apple Intelligence. Проте, Apple вдалося домогтися стійкого зростання на нових ринках, таких як Латинська Америка, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Статистика Counterpoint Research Фото: Counterpoint Research

Samsung лідирує з 19-відсотковою часткою світового ринку в 2024 році, а Apple на другому місці з 18%. Минулий рік також ознаменувався дебютом Generative AI (Gen AI) у смартфонах. Прямо зараз Gen AI здебільшого є преміальною функцією, але вона має стати мейнстримом. Counterpoint Research прогнозує, що до 2028 року більшість смартфонів вартістю понад 250 доларів матимуть вбудований Gen AI, що зробить його стандартом для пристроїв середнього класу.

OPPO зберегла четверте місце у 2024 році, попри спад порівняно з минулим роком, але продемонструвала ознаки відновлення до кінця року. Vivo посіла п'яте місце, завдяки високим продажам в Індії та Китаї. Нові гравці, такі як Honor, Huawei і Motorola, здивували агресивним зростанням.

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