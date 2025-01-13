Найкращі недорогі телефони 2025 року: рейтинг доступних моделей січня (фото, відео)

У добірці — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.

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Серед найкращих бюджетних флагманів початку 2025 року — смартфони на Android OS та iOS. Добірку створив ресурс Tom's Guide.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Технічні характеристики

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процесор: Tensor G3

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 64 МП (f/1.89) основна; 13 МП (f/2.2)

Фронтальна камера: 13 МП (f/2.2)

Google зробила все правильно, зробивши Pixel 8a кращим, ніж Pixel 7a до нього. Зокрема, він отримує величезний приріст у програмному забезпеченні з безліччю функцій ШІ — таких як Magic Editor і Best Take — які він успадкував від більш дорогих моделей Pixel 8 і Pixel 8 Pro.

OnePlus 12R

OnePlus 12R Фото: Скриншот

Технічні характеристики

Дисплей: 6,78 дюйма (2780 x 1264)

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 8 ГБ, 16 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 50 МП основна (f/1.8), 8 МП надширококутна (f/2.2), 2 МП макро (f/2.4)

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.4)

OnePlus 12R — перший телефон серії R від OnePlus, який вийшов на міжнародний ринок, і це довгоочікуване поповнення у світі смартфонів. Телефон черпає натхнення в дизайні флагмана OnePlus 12, при цьому урізавши деякі функції заради нижчої ціни. Наприклад, OnePlus 12R працює на торішньому чипсеті Snapdragon 8 Gen 2, але це не проблема — чипсет Qualcomm забезпечує видатну продуктивність і тривалий час автономної роботи: 12R пропрацював понад 18 годин у тесті акумулятора.

Google Pixel 6а

Google Pixel 6A Фото: Скриншот

Технічні характеристики

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процесор: Tensor G1

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ / Ні

Задня камера: основна 12,2 МП (f/1.7), надширококутна 12 МП (f/2.2)

Фронтальна камера: 8 МП (f/2.0)

Pixel 8a може бути тут, але це не означає, що Pixel 6a повинен піти. Все ще можна знайти телефон приблизно за $349 в інших роздрібних продавців, що робить його більш вигідним, ніж те, що Pixel 7a все ще продається Google за $499. За цю ціну краще Pixel 8a.

Чипсет Tensor G1 всередині Pixel 6a додає йому привабливості. Це той самий кремній всередині дорожчих флагманів Pixel 6 від Google. У результаті ті самі трюки на базі штучного інтелекту, які може провернути флагманський телефон Google, доступні і для Pixel 6a, включно з інструментом для редагування фотографій Magic Eraser і перекладом на пристрої.

iPhone SE (2022)

iPhone SE Фото: rprna.com

Технічні характеристики

Дисплей: 4,7-дюймовий РК-дисплей (1334x750)

Процесор: A15 Bionic

ОЗП: Невідомо

Пам'ять / Розширювана: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 12 МП (ƒ/1.8)

Фронтальна камера: 7 МП (ƒ/2.2)

iPhone SE 2022 виводить недорогі телефони на новий рівень продуктивності, включивши в нього потужний чіп Apple A15 Bionic. Це той самий процесор, що і в iPhone 13 і iPhone 14, і він перевершує всі телефони Android.

CMF Phone 1

CMF Phone 1

Технічні характеристики

Дисплей: 6,67 дюйма (1080 x 2400)

Процесор: MediaTek Dimensity 7300 5G

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Так

Задня камера: основна 50 МП (f/1.8)

Фронтальна камера: 16 Мп селфі

Хоча CMF Phone 1 не такий стильний, як деякі телефони Nothing, він так само виділяється, як один із найкращих недорогих телефонів завдяки своїй модульній конструкції.

Незважаючи на те, що характеристики описують його як модель початкового рівня, мені дуже подобається, як CMF Phone 1 пропонує адаптивний дизайн, несхожий на будь-що інше, що дає змогу міняти його корпус на інший і прикріплювати додаткові аксесуари, як-от шнурок, підставку для телефона і навіть магнітний гаманець.

Moto G 5G (2024)

Moto G 5G (2024) Фото: Скриншот

Технічні характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (1612 x 720)

Процесор: Snapdragon 4 Gen 1

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ / Так

Задня камера: 50 МП (f/1.8) основна; 2 МП (f/2.4) макро

Фронтальна камера: 8 МП (f/2.0)

На певному порозі телефони часто мають більше компромісів, оскільки вони стають дешевшими. Це очікувано, але, на щастя, Moto G 5G (2024) доводить протилежне, тому що за телефон вартістю менш ніж 200 доларів він все ще дає хороші речі.

Починаючи з дизайну, чохол з веганської шкіри надає Moto G 5G (2024) такий рівень вишуканості, який ніколи не зустрічався телефонам у цьому ціновому діапазоні. Він не тільки змушує телефон виглядати і відчуватися трохи більш преміальним, ніж можна було б припустити за його ціною, але і робить його набагато зручнішим у використанні.

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N30 Фото: OnePlus

Технічні характеристики

Дисплей: 6,72 дюйма (2400 x 1080)

Процесор: Snapdragon 695 5G

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ / Так

Задня камера: 108 МП (f/1.7) основна; 2 МП (f/2.4) глибина; 2 МП (f/2.4) макрозйомка

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.4)

OnePlus Nord N30 5G не такий гарний, але він також не такий дорогий. За 299 доларів це телефон, який варто купити людям із жорстким бюджетом у 300 доларів, оскільки бюджетний телефон OnePlus вбирає в себе важливі деталі, які люди шукають у мобільному пристрої.

У ньому великий екран із частотою оновлення 120 Гц, і хоча OnePlus Nord N30 не є продуктивним двигуном, він ефективно управляє живленням. Nord N30 протримався 12,5 годин у нашому тесті батареї з дисплеєм в адаптивному режимі, що є досить вражаючим результатом.

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Stylus 5G

Технічні характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (2400 x 1080)

Процесор: Snapdragon 6 Gen 1

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 256 ГБ / Так

Задня камера: 50 МП (f/1.9) основна, 8 МП (f/2.2) надширококутна

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.5)

І Moto 5G Stylus 5G (2023), і Galaxy S23 Ultra поставляються з вбудованим стилусом. Різниця в тому, що телефон Motorola коштує на 800 доларів менше, ніж флагман Samsung. І хоча стилус, який йде в комплекті з моделлю Moto 5G, не такий багатофункціональний, як S-Pen від Samsung, він все одно гарний для нотаток і більш точного редагування фотографій.

Samsung Galaxy А55

Samsung Galaxy А55

Технічні характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (1080 x 2340)

Процесор: Exynos 1480

Оперативна пам'ять: 8 ГБ, 12 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Так

Задня камера: 50 МП основна (f/1.8), 12 МП надширококутна (f/2.2), 5 МП макро (f/2.4)

Фронтальна камера: 32 МП для селфі (f/2.2)

Торішній Galaxy A55 утримував перше місце, але цього року Galaxy A55 трохи відстає.

Проте, Galaxy A55 є претендентом на місце найкращого дешевого телефону — завдяки своєму дисплею, який має чудовий вигляд. На додаток до адаптивної частоти 120 Гц, він яскраво світить у найскладніших умовах. Однак більш задовольняюча частина A55 — це те, як його камери постійно видають чіткі фотографії та відео.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.