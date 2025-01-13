Лучшие недорогие телефоны 2025 года: рейтинг доступных моделей января (фото, видео)

В подборке — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.

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Среди лучших бюджетных флагманов начала 2025 года — смартфоны на Android OS и iOS. Подборку создал ресурс Tom's Guide.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Технические характеристики

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 64 МП (f/1.89) основная; 13 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2.2)

Google сделала все правильно, сделав Pixel 8a лучше, чем Pixel 7a до него. В частности, он получает огромный прирост в программном обеспечении с множеством функций ИИ — таких как Magic Editor и Best Take — которые он унаследовал от более дорогих моделей Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

OnePlus 12R

OnePlus 12R Фото: Скриншот

Технические характеристики

Дисплей: 6,78 дюйма (2780 x 1264)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.8), 8 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 2 МП макро (f/2.4)

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.4)

OnePlus 12R — первый телефон серии R от OnePlus, который вышел на международный рынок, и это долгожданное пополнение в мире смартфонов. Телефон черпает вдохновение в дизайне флагмана OnePlus 12, при этом урезав некоторые функции ради более низкой цены. Например, OnePlus 12R работает на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Gen 2, но это не проблема — чипсет Qualcomm обеспечивает выдающуюся производительность и длительное время автономной работы: 12R проработал более 18 часов в тесте аккумулятора.

Google Pixel 6а

Google Pixel 6A Фото: Скриншот

Технические характеристики

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Tensor G1

Оперативная память: 6 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ / Нет

Задняя камера: основная 12,2 МП (f/1.7), сверхширокоугольная 12 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0)

Pixel 8a может быть здесь, но это не значит, что Pixel 6a должен уйти. Все еще можно найти телефон примерно за $349 у других розничных продавцов, что делает его более выгодным, чем то, что Pixel 7a все еще продается Google за $499. За эту цену лучше Pixel 8a.

Чипсет Tensor G1 внутри Pixel 6a добавляет ему привлекательности. Это тот же самый кремний внутри более дорогих флагманов Pixel 6 от Google. В результате те же трюки на базе искусственного интеллекта, которые может провернуть флагманский телефон Google, доступны и для Pixel 6a, включая инструмент для редактирования фотографий Magic Eraser и перевод на устройстве.

iPhone SE (2022)

iPhone SE Фото: rprna.com

Технические характеристики

Дисплей: 4,7-дюймовый ЖК-дисплей (1334x750)

Процессор: A15 Bionic

ОЗУ: Неизвестно

Память / Расширяемая: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 12 МП (ƒ/1.8)

Фронтальная камера: 7 МП (ƒ/2.2)

iPhone SE 2022 выводит недорогие телефоны на новый уровень производительности, включив в него мощный чип Apple A15 Bionic. Это тот же процессор, что и в iPhone 13 и iPhone 14, и он превосходит все телефоны Android.

CMF Phone 1

CMF Phone 1

Технические характеристики

Дисплей: 6,67 дюйма (1080 x 2400)

Процессор: MediaTek Dimensity 7300 5G

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Да

Задняя камера: основная 50 МП (f/1.8)

Фронтальная камера: 16 Мп селфи

Хотя CMF Phone 1 не такой стильный, как некоторые телефоны Nothing, он так же выделяется, как один из лучших недорогих телефонов благодаря своей модульной конструкции.

Несмотря на то, что характеристики описывают его как модель начального уровня, мне очень нравится, как CMF Phone 1 предлагает адаптивный дизайн, непохожий ни на что другое, который позволяет менять его корпус на другой и прикреплять дополнительные аксессуары, такие как шнурок, подставку для телефона и даже магнитный кошелек.

Moto G 5G (2024)

Moto G 5G (2024) Фото: Скриншот

Технические характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (1612 x 720)

Процессор: Snapdragon 4 Gen 1

Оперативная память: 4 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП (f/1.8) основная; 2 МП (f/2.4) макро

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0)

На определенном пороге телефоны часто имеют больше компромиссов, поскольку они становятся дешевле. Это ожидаемо, но, к счастью, Moto G 5G (2024) доказывает обратное, потому что за телефон стоимостью менее 200 долларов он все еще дает хорошие вещи.

Начиная с дизайна, чехол из веганской кожи придает Moto G 5G (2024) такой уровень изысканности, который никогда не встречался телефонам в этом ценовом диапазоне. Он не только заставляет телефон выглядеть и ощущаться немного более премиальным, чем можно было бы предположить по его цене, но и делает его гораздо более удобным в использовании.

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N30 Фото: OnePlus

Технические характеристики

Дисплей: 6,72 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 695 5G

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ / Да

Задняя камера: 108 МП (f/1.7) основная; 2 МП (f/2.4) глубина; 2 МП (f/2.4) макросъемка

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.4)

OnePlus Nord N30 5G не так хорош, но он также не такой дорогой. За 299 долларов это телефон, который стоит купить людям с жестким бюджетом в 300 долларов, поскольку бюджетный телефон OnePlus вбирает в себя важные детали, которые люди ищут в мобильном устройстве.

В нем большой экран с частотой обновления 120 Гц, и хотя OnePlus Nord N30 не является производительным двигателем, он эффективно управляет питанием. Nord N30 продержался 12,5 часов в нашем тесте батареи с дисплеем в адаптивном режиме, что является весьма впечатляющим результатом.

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Stylus 5G

Технические характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 6 Gen 1

Оперативная память: 6 ГБ

Память / Расширяемая: 256 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП (f/1.9) основная, 8 МП (f/2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.5)

И Moto 5G Stylus 5G (2023), и Galaxy S23 Ultra поставляются со встроенным стилусом. Разница в том, что телефон Motorola стоит на 800 долларов меньше, чем флагман Samsung. И хотя стилус, который идет в комплекте с моделью Moto 5G, не так многофункционален, как S-Pen от Samsung, он все равно хорош для заметок и более точного редактирования фотографий.

Samsung Galaxy А55

Samsung Galaxy А55

Технические характеристики

Дисплей: 6,6 дюйма (1080 x 2340)

Процессор: Exynos 1480

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.8), 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 5 МП макро (f/2.4)

Фронтальная камера: 32 МП для селфи (f/2.2)

Прошлогодний Galaxy A55 удерживал первое место, но в этом году Galaxy A55 немного отстает.

Тем не менее, Galaxy A55 является претендентом на место лучшего дешевого телефона — благодаря своему великолепно выглядящему дисплею. В дополнение к адаптивной частоте 120 Гц, он ярко светит в самых сложных условиях. Однако более удовлетворяющая часть A55 — это то, как его камеры постоянно выдают четкие фотографии и видео.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.