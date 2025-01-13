Обошел Apple и Samsung: эксперты назвали самый успешный бренд смартфонов в 2024 году

Доля Xiaomi на мировом рынке выросла на один процентный пункт в годовом исчислении, в то время как доли Samsung и Apple упали на такую ​​же величину.

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Рынок смартфонов восстановился в 2024 году. Counterpoint Research сообщает о росте на 4%, но еще интереснее то, что Xiaomi опередила и Samsung, и Apple, возглавив темпы роста доли рынка, пишет androidpolice.com.

Согласно отчету Counterpoint Research, Xiaomi заняла лидирующее место как самый быстрорастущий бренд смартфонов среди пяти лучших в 2024 году. Его доля на мировом рынке выросла на один процентный пункт в годовом исчислении, в то время как доли Samsung и Apple упали на такую ​​же величину.

Интересно, что Xiaomi добилась этого, не выходя на рынок США. Вместо этого она удвоила ставку на Азию, Африку и Европу — и это сработало. Counterpoint связывает успех компании с перестройкой линейки продуктов, переходом на премиум-класс и некоторыми креативными маркетинговыми ходами.

Samsung и Apple сохранили свои лидирующие позиции на глобальном рынке смартфонов в 2024 году, даже несмотря на то, что их доли оставались стабильными. Samsung осталась впереди благодаря высокому спросу на свои телефоны Galaxy S24 и серии A. Между тем, запуск iPhone 16 от Apple начался не так гладко, с неоднозначной реакцией из-за задержек с развертыванием функций Apple Intelligence. Тем не менее, Apple удалось добиться устойчивого роста на новых рынках, таких как Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Статистика Counterpoint Research Фото: Counterpoint Research

Samsung лидирует с 19-процентной долей мирового рынка в 2024 году, а Apple на втором месте с 18%. Прошлый год также ознаменовался дебютом Generative AI (Gen AI) в смартфонах. Прямо сейчас Gen AI в основном является премиальной функцией, но она должна стать мейнстримом. Counterpoint Research прогнозирует, что к 2028 году большинство смартфонов стоимостью более 250 долларов будут иметь встроенный Gen AI, что сделает его стандартом для устройств среднего класса.

OPPO сохранила четвертое место в 2024 году, несмотря на спад по сравнению с прошлым годом, но продемонстрировала признаки восстановления к концу года. Vivo заняла пятое место, благодаря высоким продажам в Индии и Китае. Новые игроки, такие как Honor, Huawei и Motorola, удивили агрессивным ростом.

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