Рейтинг бюджетных смартфонов Xiaomi 2025 года: модели от 3,5 тысяч гривен (видео)

В рейтинг попали такие модели от китайского бренда, как Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C и Redmi A3.

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Фокус создал подборку самых популярных смартфонов китайского бренда Xiaomi, которые продаются по доступным ценам. Ниже приводится рейтинг этих устройств с техническими характеристиками и актуальными ценами в Украине.

Xiaomi Redmi Note 14

Согласно данным сайта androprice.com.ua, эта модель стоит в Украине от 10 тыс. грн. Также доступны варианты за 11 тыс., 12,5 тыс. и 14 тыс. грн. Тут все зависит от объема памяти устройства. Производитель предлагает на выбор ОЗУ 6 или 8, или 12 ГБ и ПЗУ на 128 или 256 ГБ.

В комплекте также пользователи получат 6,67-дюймовый экран, чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra, двойную основную камеру с функциями ИИ и HDR на 50 Мп и с оптическим зумом 2х, а также сенсор глубины на 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор емкостью 5110 мАч.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

Экран: 6,67 дюйма, 120 Гц, OLED, 1200/2100 нит

Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra

ОЗУ: 6/8/12 ГБ

ПЗУ: 128/256 ГБ

SIM и карта памяти: 2 nanoSIM-карты

Камера: двойная, ИИ, HDR

Основная камера: 50 Мп, оптический зум 2х

Сенсор глубины: 2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5110 мАч

Зарядное устройство: USB-C, 45 Вт

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NFC

Биометрия: сканер отпечатка пальца, распознавание лица

Звук: стереодинамики

Защита от влаги: IP64

Размеры и вес: 162.4 х 75.7 х 7.99 мм, 190 г

Xiaomi Poco M6 Plus

На сайте mi.ua указано, что модель стоит в Украине от 9,5 тыс. до 11 тыс. грн — опять же все зависит от объема памяти, либо это 6 ГБ ОЗУ, либо 8 ГБ. При этом объем накопителя составляет 128 ГБ. Есть возможность расширить память до 1024 ГБ благодаря карте MicroSD.

Смартфон работает под руководством ОС Android 14 на пару с чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE. Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 5030 мАч. Основная камера может похвастать разрешением 108 Мп.

Технические особенности:

Экран: LTPS LCD, 6.79 дюйма, 1080 x 2460 пикс., 120 Гц, 550 нит, Corning Gorilla Glass 3

Габариты и вес: 168.6 х 76.3 х 8.3 мм, 168.6 г

Водонепроницаемость: IP53

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE

ОЗУ: 6/8 ГБ

Объем накопителя: 128 ГБ

Карта памяти: MicroSD, 1024 ГБ

ОС: Android 14

Аккумулятор: 5030 мАч

Основная камера: 108 Мп

Макрообъектив: 2 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Интерфейсы: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Тип USB: USB Type-C

Инфракрасный порт: есть

Xiaomi Redmi Note 13 4G

На маркетплейсе rozetka.com.ua украинцы могут купить этот смартфон за 6 тыс. грн. В комплекте предлагается AMOLED-дисплей 6.67 дюйма, чип Qualcomm Snapdragon 685, тройная камера с датчиками на 108, 8 и 2 Мп, 16-пиксельная селфи-камера, аккумулятор на 5000 мАч. Всем управляет ОС Android 14, при этом объем ОЗУ может варьироваться от 6 до 8 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Фото: Xiaomi

Технические характеристики модели:

Дисплей: 6.67 дюймов, AMOLED, 1080 x 2400 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 685

Камера: тройная (108 + 8 + 2 Мп)

Фронтальная камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

ОС: Android 14

Вес: 188.5 г

Водонепроницаемость: IP54

Объем ОЗУ: 6/8 ГБ

Карта памяти: MicroSD, 1024 ГБ

Интерфейсы: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

Тип USB: USB Type-C

Инфракрасный порт: есть

Xiaomi Redmi 14C

Смартфон доступен в магазине allo.ua по цене от 5 тыс. грн. За эти деньги пользователи получат чип MediaTek Helio G81 Ultra 4G, ОЗУ 4 или 6, или 8 ГБ, хранилище объемом либо 128, либо 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ.

Модель работает на базе ОС Android 14, имеет основную двойную камеру со светодиодной вспышкой на 50 Мп, Фронтальную камеру на 13 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч. бонусом станет быстрая зарядка USB-C 18 Вт.

Смартфон Xiaomi Redmi 14C Фото: gadgetbytenepal.com

Технические особенности:

Дисплей: 6,88 дюйма, ЖК, HD+, 20 Гц, 600 нит

Чипсет: MediaTek Helio G81 Ultra 4G

Память: 4/6/8 ГБ

Хранилище: 128/256 ГБ, расширяется до 1 ТБ

ОС: Android 14

Основная камера: двойная со светодиодной вспышкой

Основной объектив: 50 Мп, f/1.8

Вспомогательный датчик: 0,08

Фронтальная камера: 13 Мп, f/2.2

Аккумулятор: 5000 мАч

Быстрая зарядка: USB-C 18 Вт

Зарядное устройство: 33 Вт в комплекте

Xiaomi Redmi A3

Онлайн-магазин foxtrot.com.ua публикует данные о том, что эта модель бюджетного смартфона стоит в Украине от 3,5 тыс. грн. За такие деньги пользователи получат ЖК-дисплей с диагональю 6,71 дюйма, частотой 90 Гц и Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio G36 4G, память объемом либо 3, либо 4, либо 6 ГБ и хранилище на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ.

Управляет всем ОС Android 14. Есть также двойная камера со светодиодной вспышкой на 8 Мп и со вспомогательным датчиком, фронтальная камера на 5 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Xiaomi Redmi A3 Фото: Xiaomi

Характеристики Redmi A3:

Дисплей: 6,71 дюйма, ЖК, HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 3

Чипсет: MediaTek Helio G36 4G

Память: 3/4/6 ГБ

Хранилище: 64/128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ

ОС: Android 14

Основная камера: двойная со светодиодной вспышкой

Основной объектив: 8 Мп, f/1.8

Вспомогательный датчик: 0,08

Фронтальная камера: 5 Мп, f/2.2

Аккумулятор: 5000 мАч

Зарядка: 10 Вт

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали самый успешный бренд смартфонов в 2024 году. Доля Xiaomi на мировом рынке выросла на один процентный пункт в годовом исчислении, в то время как доли Samsung и Apple упали на такую ​​же величину.