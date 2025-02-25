Топ 5 смартфонів за ціною від 15 000 грн: огляд моделей від Xiaomi, Samsung, Google (фото)

У рейтинг видання Фокус включило телефони POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE і Google Pixel 8a.

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Нещодавно Фокус писав про бюджетні смартфони вартістю від 5000 грн. А сьогодні ми розглянемо моделі, які на ринку України продаються за ціною від 15 000 грн. Вони пропонують поліпшені продуктивність і автономію, а також відмінну роботу камер і преміальний дизайн.

Якщо ці смартфони здадуться дорогими, можна ознайомитися з оглядом гаджетів за ціною від 10 000 грн, до якого увійшли такі телефони, як OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G, Motorola Edge 50 Neo, Samsung Galaxy A35, а також POCO X6 Pro.

Смартфон POCO X7 Pro

Сайт hotline.uа повідомляє, що ціна моделі POCO X7 Pro може стартувати від 15 080 грн за варіант з об'ємом пам'яті 12 ГБ (ОЗП) і 512 ГБ (сховище).

Телефон POCO X7 Pro Фото: YouTube

Екран у смартфона досягає 6,67 дюйма за діагоналлю і виконаний за технологією AMOLED. Роздільна здатність становить 2712 x 1220 точок, а частота оновлення — 120 Гц, що робить його дуже чуйним і плавним.

Під капотом знаходиться процесор: Mediatek Dimensity 8400-Ultra, що працює разом з ОС Android 15. Акумулятор не може не тішити, оскільки його ємність сягає 6000 мАг.

Камера встановлена з датчиком 50 Мп (f/1.5, ширококутна) і 8 Мп (f/2.2, надширококутна). Селфі-камера має сенсор на 20 Мп.

Корпус виконаний із пластику. Важить телефон 195 г за товщини 8,29 мм.

Смартфон Xiaomi 14T

Модель Xiaomi 14T з об'ємом пам'яті 12 ГБ (ОЗП) і 256 ГБ (сховище) можна купити в Україні за ціною від 16 740 грн до 21 999 грн.

Смартфон Xiaomi 14T Фото: Luke Baker / Foundry

AMOLED-екран смартфона має діагональ 6,67 дюйма і роздільну здатність 2712 х 1220 пікселів за доволі високої частоти оновлення — 144 Гц, що, безсумнівно, добре позначається на його роботі.

Гаджет отримав від розробників процесор MediaTek Dimensity 8300 Ultra і операційну систему Android 14 з можливістю оновлення. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує цілком задовільну автономність.

Камера оснащена трьома датчиками: 50 Мп (f/1.7, ширококутна), 50 Мп (f/1.9, 2,6x, телеоб'єктив) і 12 Мп (f/2.2, ультраширококутний). Селфі-камера має 32-мегапіксельний сенсор.

Корпус зроблений у поєднанні скло/метал. Важить смартфон 195 г за товщини 7,8 мм.

Смартфон OnePlus Ace 5

За об'єм пам'яті 12 ГБ (ОЗП) і 256 ГБ (сховище) українські продавці просять від 18 245 грн, коли йдеться про смартфон OnePlus Ace 5.

Смартфон OnePlus Ace 5 Фото: phonearena.com

Від виробника ця модель отримала AMOLED-екран з діагоналлю 6.78 дюйма, роздільною здатністю 2780 х 1264 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Процесор доволі потужний — Snapdragon 8 Gen 3. За роботу додатків відповідає операційна система Android 15. Акумулятор має відмінні показники ємності — 6415 мАг.

Камера, щоправда, слабенька: 50 Мп (f/1.8, ширококутна), 8 Мп (f/2.2, надширококутна) і 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив), водночас фронтальна камера теж не радує — всього 16 Мп.

Корпус зроблений зі скла і металу, він доволі важкий — 206 г за товщини 8,02 мм.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE з пам'яттю 8 ГБ (ОЗП) і 128 ГБ (сховище) від Samsung коштує в Україні від 18 392 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: phonearena.com

Його технічні характеристики такі: AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів і частотою 120 Гц; процесор — Samsung Exynos 2400e; операційна система — Android 14; акумулятор ємністю 4700 мАг.

Камера має три сенсори: 50 Мп (f/1.8, ширококутна), 12 Мп (f/2.2, надширококутна, 123 градуси) і 8 Мп (f/2.4, 3x теле-фото). Селфі-камера слабенька — всього 10 Мп (f/2.4).

Корпус зроблено з таких матеріалів, як скло та алюміній. Важить пристрій 213 г за товщини 8 мм.

Смартфон Google Pixel 8a

Середня ціна смартфона Google Pixel 8a з пам'яттю 8 ГБ (ОЗП) і 128 ГБ (сховище) становить в середньому 15 000 грн, хоча можна знайти пропозиції і дешевше — 12 996 грн.

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Модель має OLED-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма з роздільною здатністю 2400 x 1080 пікс. і частотою оновлення 120 Гц.

Процесор телефон отримав фірмовий — Google Tensor G3, так само як і операційну систему Android 14 з можливістю оновлення. Акумулятор слабенький, оскільки його ємність сягає всього 4492 мАг.

Камера подвійна — 64 Мп (f/1.89, ширококутна) і 13 Мп (f/2.2, надширококутна, 120 градусів). Фронтальна камера оснащена сенсором на 13 Мп.

Корпус зроблений із пластику та алюмінію, завдяки чому вдалося знизити вагу пристрою до 188 г за товщини 8,9 мм.

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