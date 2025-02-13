Топ-5 смартфонів за 5000 гривень: моделі Xiaomi, Samsung, Poco, Motorola, Pixel (відео)

До рейтингу потрапили бюджетні смартфони Xiaomi Redmi Note 13 4G, Samsung Galaxy A05s, Motorola Moto G85, Google Pixel 6a, POCO M6 Pro.

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В Україні сьогодні можна придбати досить непогані смартфони вартістю від 5000 грн. Фокус проаналізував пропозиції, представлені на ринку, і вибрав найкращі моделі.

Смартфон Samsung Galaxy A05s

Згідно з даними сайту hotline.ua, смартфон можна купити за ціною від 4 951 до 6 006 грн. Його IPS-екран має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність 2400x1080 пікселів і частоту 90 Гц. Пам'ять невелика: сховище на 128 ГБ і ОЗП на 4 ГБ, зате вартість невисока.

Смартфон Samsung Galaxy A05s Фото: gsmarena.com

Процесор встановлений Qualcomm Snapdragon 680 4G, а також ОС Android 13. Акумулятор має велику ємність у 5000 мАг. Усе це укладено в пластиковий корпус. Модель важить 195 г, а її товщина сягає 8,8 мм.

Огляд Samsung Galaxy A05s

Основна камера має датчик на 50 МП (f/1.8, ширококутний), 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив) і 2 Мп (f/2.4, сенсор глибини). Відеозйомка доступна у форматі 1080p (60 к/с). Фронтальна камера на 13 Мп (f/2.0) зробить непогані селфі. Особливості камери: цифровий зум до 10x, уповільнений рух 120 кадрів/с (HD).

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 4G

Ця модель коштує в нашій країні від 6 399 до 8 345 грн. За ці гроші користувач отримає сховище об'ємом 256 ГБ і ОЗП на 8 ГБ. Трохи, але і ціна у смартфона прийнятна. Під "капотом" у гаджета знаходиться процесор Snapdragon 685 від компанії Qualcomm, а також операційна система Android 13. Радує наявність досить ємного акумулятора — 5000 мАг.

Огляд смартфона Xiaomi Redmi Note 13 4G

Що стосується дисплея, то модель отримала від розробників тачскрін з діагоналлю 6,67 дюйма, виконаний за технологією AMOLED з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Корпус зроблений із пластику і важить гаджет 188,5 г при товщині 7,97 мм.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 4G Фото: allround-pc.com

Основна камера має 108-мегапіксельний ширококутний датчик (f/1.75), 8-мегапіксельний надширококутний сенсор (f/2.2, 120 градусів) і 2-мегапіксельний макро-об'єктив (f/2.4). Фронтальна камера на 16 Мп (f/2.4) цілком впорається з селфі-знімками.

Смартфон Motorola Moto G85

Дана модель продається в Україні за ціною від 6 228 до 11 550 грн. Обсяг сховища смартфона сягає 256 ГБ, а обсяг ОЗП — 8 ГБ.

Смартфон Motorola Moto G85: огляд

OLED-екран з діагоналлю 6,67 дюйма і роздільною здатністю 2400x1080 пікселів підтримує частоту оновлення 120 Гц. За функціонування додатків відповідають чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 і операційна система Android 14. Автономність забезпечує батарея ємністю 5000 мАг. Корпус комбінований — шкіра і пластик. Пристрій важить 173 г при товщині 7,59 мм.

Смартфон Motorola Moto G85 Фото: Motorola

Основна камера — подвійна на 50 Мп (f/1.79, ширококутна) і 8 Мп (f/2.2, надширококутна 118 градусів). Відеозйомка може вестися у форматі 1080p (30 к/с). Селфі-камера має датчик на 32 Мп (f/2.4). Камера також оснащена функціями штучного інтелекту, режимом "профі" і Macro Vision.

Смартфон POCO M6 Pro

Телефон доступний на українському ринку за ціною від 6 762 до 9 625 грн. Він пропонує користувачеві AMOLED-екран з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Пам'ять невелика — 256 ГБ і ОЗП 8 ГБ.

Смартфон POCO M6 Pro Фото: timesbull.com

Усім керують процесор MediaTek Helio G99-Ultra і операційна система Android 13. Акумулятор хороший — ємністю на 5000 мАг. Корпус пластиковий. Пристрій важить 179 г при товщині 7,98 мм.

Огляд смартфона POCO M6 Pro

Камера у смартфона потрійна: 64 Мп (f/1.79, ширококутна), 8 Мп (f/2.2, надширококутна, 119 градусів) і 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив). Відеозйомка може вестися в режимі 1080p. Фронтальна камера обладнана датчиком на 16 Мп (f/2.45). Є й оптична стабілізація.

Смартфон Google Pixel 6a

Модель доступна в магазинах України за ціною від 7 899 до 19 800 грн. Вона оснащена OLED-екраном з діагоналлю 6,1 дюйма і роздільною здатністю 2400x1080 пікселів. Пам'ять невелика за обсягом — сховище на 128 ГБ і ОЗП на 6 ГБ.

Смартфон Google Pixel 6a Фото: androidpolice.com

У своїй роботі смартфон спирається на можливості фірмового чипсета Google Tensor Plus Mali-G78 MP20 і ОС Android 12. Акумулятор не вражає своєю ємністю і програє іншим батареям з даного рейтингу — всього 4410 мАг. Корпус зроблений із пластику та алюмінію, завдяки чому вдалося домогтися ваги в 178 г при товщині 8,9 мм.

Огляд Google Pixel 6a

Основна камера теж скромна — 12,2 Мп (f/1,7) і 12 Мп (f/2,2, надширокий датчик). Відеозйомка має роздільну здатність 3840x2160 (60 к/с). Фронтальна камера обладнана сенсором всього на 8 Мп (f/2,0). З особливостей можна виділити наявність ультраширококутної камери, оптичної стабілізації, автофокус із двопіксельним фазовим визначенням, оптичну та електронну стабілізацію зображення.

Раніше ми писали про недорогі смартфони за ціною від 10 000 грн. В огляді брали участь телефони OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G від Xiaomi, Edge 50 Neo від Motorola, Galaxy A35 від Samsung, а також POCO X6 Pro.