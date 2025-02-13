Топ-5 смартфонов за 5000 гривен: модели Xiaomi, Samsung, Poco, Motorola, Pixel (видео)

В рейтинг попали бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi Note 13 4G, Samsung Galaxy A05s, Motorola Moto G85, Google Pixel 6a, POCO M6 Pro.

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В Украине сегодня можно приобрести довольно неплохие смартфоны стоимостью от 5000 грн. Фокус проанализировал предложения, представленные на рынке, и выбрал лучшие модели.

Смартфон Samsung Galaxy A05s

Согласно данным сайта hotline.ua, смартфон можно купить по цене от 4 951 до 6 006 грн. Его IPS-экран имеет диагональ 6,7 дюйма, разрешение 2400x1080 пикселей и частоту 90 Гц. Память небольшая: хранилище на 128 ГБ и ОЗУ на 4 ГБ, зато стоимость невысокая.

Смартфон Samsung Galaxy A05s Фото: gsmarena.com

Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 680 4G, а также ОС Android 13. Аккумулятор имеет большую емкость в 5000 мАч. Все это заключено в пластиковый корпус. Модель весит 195 г, а ее толщина достигает 8,8 мм.

Обзор Samsung Galaxy A05s

Основная камера располагает датчиком на 50 МП (f/1.8, широкоугольный), 2 Мп (f/2.4, макро-объектив) и 2 Мп (f/2.4, сенсор глубины). Видеосъемка доступна в формате 1080p (60 к/с). Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0) сделает неплохие селфи. Особенности камеры: цифровой зум до 10x, замедленное движение 120 кадров/с (HD).

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G

Эта модель стоит в нашей стране от 6 399 до 8 345 грн. За эти деньги пользователь получит хранилище объемом 256 ГБ и ОЗУ на 8 ГБ. Немного, но и цена у смартфона приемлемая. Под "капотом" у гаджета находится процессор Snapdragon 685 от компании Qualcomm, а также операционная система Android 13. Радует наличие довольно емкого аккумулятора — 5000 мАч.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 4G

Что касается дисплея, то модель получила от разработчиков тачскрин с диагональю 6,67 дюйма, выполненный по технологии AMOLED с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Корпус сделан из пластика и весит гаджет 188,5 г при толщине 7,97 мм.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G Фото: allround-pc.com

Основная камера имеет 108-мегапиксельный широкоугольный датчик (f/1.75), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор (f/2.2, 120 градусов) и 2-мекапиксельный макро-объектив (f/2.4). Фронтальная камера на 16 Мп (f/2.4) вполне справится с селфи-снимками.

Смартфон Motorola Moto G85

Данная модель продается в Украине по цене от 6 228 до 11 550 грн. Объем хранилища смартфона достигает 256 ГБ, а объем ОЗУ — 8 ГБ.

Смартфон Motorola Moto G85: обзор

OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400x1080 точек поддерживает частоту обновления 120 Гц. За функционирование приложений отвечают чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 и операционная система Android 14. Автономность обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч. Корпус комбинированный — кожа и пластик. Устройство весит 173 г при толщине 7,59 мм.

Смартфон Motorola Moto G85 Фото: Motorola

Основная камера — двойная на 50 Мп (f/1.79, широкоугольная) и 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная 118 градусов). Видеосъемка может вестись в формате 1080p (30 к/с). Селфи-камера имеет датчик на 32 Мп (f/2.4). Камера также оснащена функциями искусственного интеллекта, режимом "профи" и Macro Vision.

Смартфон POCO M6 Pro

Телефон доступен на украинском рынке по цене от 6 762 до 9 625 грн. Он предлагает пользователю AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Память небольшая — 256 ГБ и ОЗУ 8 ГБ.

Смартфон POCO M6 Pro Фото: timesbull.com

Всем управляют процессор MediaTek Helio G99-Ultra и операционная система Android 13. Аккумулятор хороший — емкостью на 5000 мАч. Корпус пластиковый. Устройство весит 179 г при толщине 7,98 мм.

Обзор смартфона POCO M6 Pro

Камера у смартфона тройная: 64 Мп (f/1.79, широкоугольная), 8 Мп (f/2.2, сверхширокоугольная, 119 градусов) и 2 Мп (f/2.4, макро-объектив). Видеосъемка может вестись в режиме 1080p. Фронтальная камера оборудована датчиком на 16 Мп (f/2.45). Имеется и оптическая стабилизация.

Смартфон Google Pixel 6a

Модель доступна в магазинах Украины по цене от 7 899 до 19 800 грн. Она оснащена OLED-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2400x1080 пикселей. Память небольшая по объему — хранилище на 128 ГБ и ОЗУ на 6 ГБ.

Смартфон Google Pixel 6a Фото: androidpolice.com

В своей работе смартфон опирается на возможности фирменного чипсета Google Tensor Plus Mali-G78 MP20 и ОС Android 12. Аккумулятор не впечатляет своей емкостью и проигрывает другим батареям из данного рейтинга — всего 4410 мАч. Корпус сделан из пластика и алюминия, благодаря чему удалось добиться веса в 178 г при толщине 8,9 мм.

Обзор Google Pixel 6a

Основная камера тоже скромная — 12,2 Мп (f/1,7) и 12 Мп (f/2,2, сверхширокий датчик). Видеосъемка имеет разрешение 3840x2160 (60 к/с). Фронтальная камера оборудована сенсором всего на 8 Мп (f/2,0). Их особенностей можно выделить наличие ультраширокоугольной камеры, оптической стабилизации, автофокус с двухпиксельным фазовым определением, оптическую и электронную стабилизацию изображения.

Ранее мы писали о недорогих смартфонах по цене от 10 000 грн. В обзоре участвовали телефоны OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G от Xiaomi, Edge 50 Neo от Motorola, Galaxy A35 от Samsung, а также POCO X6 Pro.