Топ-3 найпродуктивніших смартфона Motorola: ThinkPhone 25, Razr Plus 2024, Edge 50 Ultra

У рейтингу опинилися моделі, які під час тестування експертами набрали від 70 балів і більше.

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Експерти NanoReview.net протестували смартфони бренду Motorola, які вийшли минулого року. Серед них найкращими виявилися ThinkPhone 25, Razr Plus 2024, Edge 50 Ultra.

Motorola ThinkPhone 25

Смартфон оснащений LTPO-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Частоту можна знизити до 1 Гц, щоб процесор зміг "відпочити". Під час тестів чипсет показав високу продуктивність і загалом отримав 70 балів. Експерти відзначили хорошу роботу камер, як фото так і відео, тонкі рамки, 5 років оновлень ПЗ, відсутність перегріву при тривалій роботі.

З мінусів експерти виділяють не надто ємний акумулятор, пригальмовування ОС, не завжди точне визначення місця розташування, повільне передавання даних через USB 2.0, відсутність підтримки виведення зображення на зовнішній монітор.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6.36 дюйма, POLED, 1220 x 2670 пікс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 7300

Камера: потрійна (50 Мп + 10 Мп + 13 Мп)

Акумулятор: 4310 мАг

ОС: Android 14

Вага: 171 г.

Motorola Razr Plus (2024)

6,9-дюймовий екран цього телефона має частоту 165 Гц, завдяки чому він дуже чуйний і плавний. Апарат підтримує швидку зарядку 45 Вт, має хороші динаміки, широкий функціонал ОС Hello UI та вологозахист. У тестах на продуктивність він набрав 77 балів.

З негативних сторін можна відзначити відсутність надширококутної та макрозйомки, перегрів після тривалої роботи, низьку пропускну здатність USB-підключення.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: подвійна (50 Мп + 50 Мп)

Акумулятор: 4000 мАг

ОС: Android 14

Вага: 189 г.

Motorola Edge 50 Ultra

Модель може похвалитися тонкими рамками, хорошою стабілізацією під час зйомки відео, чудовими якісними фото, продуктивним процесором, великим обсягом пам'яті та швидкою зарядкою.

Однак при довгій роботі смартфон перегрівається, а його батарея не така вже й ємна — 4500 мАг. Незважаючи на відмінну стабілізацію, саме відео середньої якості. Під час тестування гаджет отримав 85 балів.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 64 Мп + 50 Мп)

Акумулятор: 4500 мАг

ОС: Android 14

Вага: 197 г.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 вкрав геніальну ідею у "мертвого" телефону і втілив її. Концепція Palm Synergy глибоко резонує з Personal Data Engine від Samsung. Знадобилися десятиліття, щоб подібного роду функції запрацювали на повну.