Samsung Galaxy S25 вкрав геніальну ідею у "мертвого" телефону і втілив її в життя

Концепція Palm Synergy глибоко резонує з Personal Data Engine від Samsung. Знадобилися десятиліття, щоб подібного роду функції запрацювали на повну.

Related video

Під час заходу Galaxy Unpacked Дрю Блекарда, віцепрезидента з управління мобільними продуктами Samsung, згадав про взаємодію Galaxy AI і SmartThings. Експерти з tomsguide.com зазначили, що раніше таку ідею вже було реалізовано нині не існуючою компанією Palm.

"Завдяки багаторічній спадщині інновацій та синергії з нашою екосистемою з декількох пристроїв, Samsung займає унікальне становище, щоб переосмислити життя в мережі", — сказав Блекард про роботу Galaxy AI і SmartThings.

Подібна концепція колись була представлена виробником Palm, коли вийшов смартфон Palm Pre, вона отримала назву Synergy і була спрямована на усунення бар'єрів між джерелами персональних даних.

"Озираючись назад, можна сказати, що Palm Synergy — це прекрасний ранній приклад того, як телефони інтегрували ШІ", — пишуть автори. — "Personal Data Engine Galaxy S25 має багато паралелей із Palm Synergy, тож доволі іронічно, що Samsung ненавмисно бере цю геніальну ідею і втілює її в реальність".

Смартфон Palm Pre Фото: theverge.com

Synergy на Palm Pre збирала всі дані з різних облікових записів, як-от контакти з електронної пошти, облікового запису соціальних мереж і локальної телефонної книги, і об'єднувала їх в один список. Якщо дані дублювалися, то система спрощувала це, залишаючи тільки один рядок про контакт. Synergy позбавляла користувачів необхідності вручну переглядати всі ці дані і редагувати їх.

Galaxy S25 надає змістовні пропозиції на основі користувацьких звичок і використання телефону. Завдяки таким функціям, як Personal Data Engine, смартфон "дізнається", що користувач, наприклад, часто слухає музику під час водіння, і яку. Потім пристрій складає плейлисти автоматично, працюючи за тим самим принципом, що й Synergy.

На жаль для Palm, її телефони на webOS не змогли конкурувати з iPhone і телефонами на ОС Android. Але, тим не менш, Synergy працювала в тандемі в декількох додатках, і це нагадує експертам те, як працює Cross App Actions від Samsung.

"Ми розуміємо, як Cross App Actions буде безумовно працювати у власних додатках Galaxy S25 (включно з додатками від Google), але його істинна цінність буде видна тільки за тим, як функціонал інтегрується зі сторонніми додатками. На момент запуску Cross App Actions підтримуються тільки WhatsApp і Spotify. Цього поки недостатньо, щоб робити висновки", — підкреслюють фахівці.

Було цікаво побачити, як фундаментальна концепція Palm Synergy глибоко резонує з Personal Data Engine від Samsung. Знадобилися десятиліття, щоб подібного роду функції запрацювали на повну.

Раніше ми писали, що смартфон Samsung Galaxy S25 отримав 3 нові функції. Телефони Galaxy S25 отримали настільки розумний ШІ, що він може навіть допомогти приготувати їжу з наявних у будинку продуктів.