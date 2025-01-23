Смартфон Samsung Galaxy S25 отримав 3 нові функції, а ще він допоможе заощадити гроші

Смартфони Galaxy S25 отримали настільки розумний ШІ, що він може навіть допомогти приготувати їжу з наявних у будинку продуктів.

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Samsung нарешті представила нову серію смартфонів Galaxy S25. Експерти видання The Sun оцінили новинку і поділилися своїми висновками на сторінках ЗМІ.

Пристрої отримали кілька корисних нових функцій.

"По-перше, не можна не помітити новий округлий форм-фактор, який є поліпшенням. Але ще одна зміна — S25 Ultra став на цілих 15% легшим, його вага становить 218 г, що робить його трохи легшим, ніж iPhone 15 Pro Max, який важить 221 г", — пишуть автори.

Samsung вдалося також надати трохи більше місця для екрана порівняно з S24 Ultra. Це було досягнуто за рахунок зменшення рамки, яка проходить по краю дисплея — так що є більше місця для екрана, не тримаючи в руках більший і громіздкіший телефон.

Samsung виводить ШІ на новий рівень за допомогою функції брифінгу, яка вивчає, що потрібно протягом дня, і може допомогти в дорозі. Також у S25 є новий розумний функціонал, який допоможе не лише придумати що приготувати з наявних продуктів, а й допоможе заощадити гроші, адже продукти можуть просто зіпсуватися. Однак ШІ цього не допустить — просто потрібно навести камеру на продукти, і ШІ надасть рецепт.

Смартфони Galaxy S25 будуть доступні в кольорах:

Титаново-синій

Титаново-чорний

Титаново-білий

Титаново-сірий

Темно-синій

Крижаний синій

М'ятний

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.