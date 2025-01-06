Стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra: коли можна буде купити смартфон

Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.

Related video

Пізніше цього місяця Samsung проведе свій останній захід із запуску Galaxy Unpacked, і спільнота вперше побачить Galaxy S25, Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra. Про це пише Forbes.

Samsung проведе захід Galaxy Unpacked 22 січня. Ця дата вперше була запропонована внаслідок витоку рекламних зображень. На фотографіях (які згодом були видалені з мережі) була вказана дата 22 січня 2025 року.

У попередні роки попереднє замовлення на нові телефони Galaxy S розпочиналися наприкінці заходу, дозволяючи тим, хто дивився пряму трансляцію, одразу ж зареєструватися. На сьогодні відомо, що попередні замовлення почнуться через два дні після заходу, у п'ятницю 24 січня, і будуть відкриті до вівторка 4 лютого.

Якщо Samsung дотримуватиметься тієї самої схеми, що й у попередні роки, у вікні попереднього замовлення буде кілька пропозицій: знижки на аксесуари (включно з Galaxy Watch і Galaxy Buds), перехід на наступний рівень хмарного сховища та ексклюзивні кольори.

Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого. Це відповідає традиційному двотижневому проміжку Samsung між відкриттям попереднього замовлення і надходженням телефонів у продаж у різних регіонах світу.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.