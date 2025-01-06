Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra: когда можно будет купить смартфон

.Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.

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Позже в этом месяце Samsung проведет свое последнее мероприятие по запуску Galaxy Unpacked, и сообщество впервые увидит Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Об этом пишет Forbes.

Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked 22 января. Эта дата впервые была предложена в результате утечки рекламных изображений. На фотографиях (которые впоследствии были удалены из сети) была указана дата 22 января 2025 года.

В предыдущие годы предзаказ на новые телефоны Galaxy S начинались в конце мероприятия, позволяя тем, кто смотрел прямую трансляцию, сразу же зарегистрироваться. На сегодняшний день известно, что предварительные заказы начнутся через два дня после мероприятия, в пятницу 24 января, и будут открыты до вторника 4 февраля.

Если Samsung последует той же схеме, что и в предыдущие годы, в окне предварительного заказа будет несколько предложений: скидки на аксессуары (включая Galaxy Watch и Galaxy Buds), переход на следующий уровень облачного хранилища и эксклюзивные цвета.

Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля. Это соответствует традиционному двухнедельному промежутку Samsung между открытием предзаказа и поступлением телефонов в продажу в различных регионах мира.

Ранее мы писали о том, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.