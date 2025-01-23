Смартфон Samsung Galaxy S25 получил 3 новые функции, а еще он поможет сэкономить деньги

Смартфоны Galaxy S25 получили настолько умный ИИ, что он может даже помочь приготовить еду из имеющихся в доме продуктов.

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Samsung наконец-то представила новую серию смартфонов Galaxy S25. Эксперты издания The Sun оценили новинку и поделились своими выводами на страницах СМИ.

Устройства получили несколько полезных новых функций.

"Во-первых, нельзя не заметить новый округлый форм-фактор, который является улучшением. Но еще одно изменение — S25 Ultra стал на целых 15% легче, его вес составляет 218 г, что делает его немного легче, чем iPhone 15 Pro Max, который весит 221 г", — пишут авторы.

Samsung удалось также предоставить немного больше места для экрана по сравнению с S24 Ultra. Это было достигнуто за счет уменьшения рамки, которая проходит по краю дисплея — так что есть больше места для экрана, не держа в руках более крупный и громоздкий телефон.

Samsung выводит ИИ на новый уровень с помощью функции брифинга, которая изучает, что нужно в течение дня, и может помочь в пути. Также у S25 есть новый умный функционал, который поможет не только придумать что приготовить из имеющихся продуктов, но и поможет сэкономить деньги, ведь продукты могут просто испортиться. Однако ИИ этого не допустит — просто нужно навести камеру на продукты, и ИИ предоставит рецепт.

Смартфоны Galaxy S25 будут доступны в цветах:

Титаново-синий

Титаново-черный

Титанвоо-белый

Титаново-серый

Темно-синий

Ледяной синий

Мятный

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.