Samsung Galaxy S25 украл гениальную идею у "мертвого" телефона и воплотил ее в жизнь

Концепция Palm Synergy глубоко резонирует с Personal Data Engine от Samsung. Потребовались десятилетия, чтобы подобного рода функции заработали на полную.

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Во время мероприятия Galaxy Unpacked Дрю Блэкарда, вице-президента по управлению мобильными продуктами Samsung, упомянул о взаимодействии Galaxy AI и SmartThings. Эксперты из tomsguide.com отметили, что ранее такая идея уже была реализована ныне не существующей компанией Palm.

"Благодаря многолетнему наследию инноваций и синергии с нашей экосистемой из нескольких устройств, Samsung занимает уникальное положение, чтобы переосмыслить жизнь в сети", — сказал Блэкард о работе Galaxy AI и SmartThings.

Подобная концепция некогда была представлена производителем Palm, когда вышел смартфон Palm Pre, она получила название Synergy и была направлена ​​на устранение барьеров между источниками персональных данных.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что Palm Synergy — это прекрасный ранний пример того, как телефоны интегрировали ИИ", — пишут авторы. — "Personal Data Engine Galaxy S25 имеет много параллелей с Palm Synergy, поэтому довольно иронично, что Samsung непреднамеренно берет эту гениальную идею и воплощает ее в реальность".

Смартфон Palm Pre Фото: theverge.com

Synergy на Palm Pre собирала все данные из различных учетных записей, таких как контакты из электронной почты, учетки социальных сетей и локальной телефонной книги, и объединяла их в один список. Если данные дублировались, то система упрощала это, оставляя только одну строку о контакте. Synergy избавляла пользователей от необходимости вручную просматривать все эти данные и редактировать их.

Galaxy S25 предоставляет содержательные предложения на основе пользовательских привычек и использования телефона. Благодаря таким функциям, как Personal Data Engine, смартфон "узнает", что пользователь, например, часто слушает музыку во время вождения, и какую. Затем устройство составляет плейлисты автоматически, работая по тому же принципу, что и Synergy.

К сожалению для Palm, ее телефоны на webOS не смогли конкурировать с iPhone и телефонами на ОС Android. Но, тем не менее, Synergy работала в тандеме в нескольких приложениях, и это напоминает экспертам то, как работает Cross App Actions от Samsung.

"Мы понимаем, как Cross App Actions будет бесшовно работать в собственных приложениях Galaxy S25 (включая приложения от Google), но его истинная ценность будет видна только по тому, как функционал интегрируется со сторонними приложениями. На момент запуска Cross App Actions поддерживаются только WhatsApp и Spotify. Этого пока недостаточно, чтобы делать выводы", — подчеркивают специалисты.

Было интересно увидеть, как фундаментальная концепция Palm Synergy глубоко резонирует с Personal Data Engine от Samsung. Потребовались десятилетия, чтобы подобного рода функции заработали на полную.

Ранее мы писали, что смартфон Samsung Galaxy S25 получил 3 новые функции. Телефоны Galaxy S25 получили настолько умный ИИ, что он может даже помочь приготовить еду из имеющихся в доме продуктов.