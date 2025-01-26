Топ-3 самых производительных смартфона Motorola: ThinkPhone 25, Razr Plus 2024, Edge 50 Ultra

В рейтинге оказались модели, которые при тестировании экспертами набрали от 70 баллов и более.

Related video

Эксперты NanoReview.net протестировали смартфоны бренда Motorola, которые вышли в прошлом году. Среди них самыми лучшими оказались ThinkPhone 25, Razr Plus 2024, Edge 50 Ultra.

Motorola ThinkPhone 25

Смартфон оснащен LTPO-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Частоту можно снизить до 1 Гц, чтобы процессор смог "отдохнуть". В ходе тестов чипсет показал высокую производительность и в целом получил 70 баллов. Эксперты отметили хорошую работу камер, как фото так и видео, тонкие рамки, 5 лет обновлений ПО, отсутствие перегрева при длительной работе.

Из минусов эксперты выделяют не слишком емкий аккумулятор, подтормаживание ОС, не всегда точное определение местоположения, медленную передачу данных через USB 2.0, отсутствие поддержки вывода изображения на внешний монитор.

Технические характеристики:

Дисплей: 6.36 дюйма, POLED, 1220 x 2670 пикс.

Чипсет: MediaTek Dimensity 7300

Камера: тройная (50 Mп + 10 Mп + 13 Mп)

Аккумулятор: 4310 мАч

OС: Android 14

Вес: 171 г.

Motorola Razr Plus (2024)

6,9-дюймовый экран этого телефона имеет частоту 165 Гц, благодаря чему он очень отзывчивый и плавный. Аппарат поддерживает быструю зарядку 45 Вт, имеет хорошие динамики, широкий функционал ОС Hello UI и влагозащиту. В тестах на производительность он набрал 77 баллов.

Из негативных сторон можно отметить отсутствие сверхширокоугольной и макросъемки, перегрев после длительной работы, низкую пропускную способность USB-подключения.

Технические характеристики:

Дисплей: 6.9 дюйма, POLED, 1080 x 2640 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: двойная (50 Mп + 50 Mп)

Аккумулятор: 4000 мАч

OС: Android 14

Вес: 189 г.

Motorola Edge 50 Ultra

Модель может похвастать тонкими рамками, хорошей стабилизацией при съемке видео, отличными качественными фото, производительным процессором, большим объемом памяти и быстрой зарядкой.

Однако при долгой работе смартфон перегревается, а его батарея не такая уж и емкая — 4500 мАч. Несмотря на отличную стабилизацию, само видео среднего качества. При тестировании гаджет получил 85 баллов.

Технические характеристики:

Дисплей: 6.7 дюйма, POLED, 1220 x 2712 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 64 Mп + 50 Mп)

Аккумулятор: 4500 мАч

OС: Android 14

Вес: 197 г.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 украл гениальную идею у "мертвого" телефона и воплотил ее. Концепция Palm Synergy глубоко резонирует с Personal Data Engine от Samsung. Потребовались десятилетия, чтобы подобного рода функции заработали на полную.