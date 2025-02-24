Експерти протестували сотні бюджетних смартфонів і вибрали 7 найкращих (фото)

На думку тестувальників, добре зарекомендували себе смартфони від Google, Samsung, Motorola, Apple, TCL.

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Видання androidauthority.com протестувало безліч недорогих смартфонів і виділило 7 моделей, які могли б зацікавити користувачів. До рейтингу увійшли гаджети від Google, Samsung, Motorola, Apple, TCL.

Google Pixel 8a

Pixel 8a — не найдешевший телефон, але він пропонує максимальну вигоду за свої гроші, володіючи функціями і продуктивністю, які можна знайти в набагато дорожчих пристроях.

Тестувальники залишилися задоволені роботою його камери і фірмовим функціям ШІ, чіпа Tensor G3, який раніше зустрічався тільки в лінійці Pixel 8. Вони запевняють, що чипсет забезпечив бюджетному телефону продуктивність флагманського рівня. Також ПЗ виробник обіцяє підтримувати й оновлювати протягом багатьох років.

"Ми рекомендуємо Pixel 8a більшості користувачів, але він може підійти не всім. Щоб розширити вибір, ми вибрали ще кілька інших моделей недорогих телефонів, які можуть краще відповідати потребам користувачів", — написали фахівці.

Samsung Galaxy A35 5G: найкращий смартфон середнього класу від південнокорейського бренду — один з небагатьох варіантів, який може скласти конкуренцію Pixel 8a.

Moto G Stylus 5G (2024): у цього телефону Motorola є свої недоліки, але він пропонує те, чого немає в жодному іншому дешевому телефоні: вбудований стилус.

Moto G Power 5G (2025): якщо користувачеві потрібні простота, низька ціна і тривалий час автономної роботи, цей телефон якраз добре збалансований.

iPhone 16e: якщо користувачі готові заплатити 599 доларів, це чудовий смартфон, який майже так само хороший, як і його висококласні побратими. І це набагато кращий варіант, ніж iPhone SE, запевняють експерти.

Galaxy A16 5G: пропонуючи надійну продуктивність, приємний дизайн і тривалу підтримку роботи ПЗ, A16 5G — це ще й гарне співвідношення ціни та якості.

TCL 50 XL 5G: має чудовий вигляд і відчувається чудово для такого доступного телефону. "Нам також подобається його чистий користувальницький інтерфейс", — підкреслили фахівці.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.