Що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше: поради від експертів

Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.

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Оскільки багато нових смартфонів коштують чотиризначні суми і слугують важливими інструментами не тільки для здійснення дзвінків, вкрай важливо захищати й обслуговувати їх. Про це пише My Sun Coast.

Шкідливі звички можуть скоротити термін служби і призвести до дорогого ремонту. Але є кроки, які власники телефонів можуть зробити, щоб підтримувати роботу свого пристрою на піку продуктивності.

Після купівлі нового телефону прочитайте інструкцію з експлуатації. Більшість виробників надають докладні інструкції щодо збільшення терміну служби пристрою, пише ЗМІ.

Експерт із компанії Accu Components, постачальника електронних деталей, поділився списком додаткових способів підтримки смартфонів у першокласному стані:

Немає повної розрядки батареї

Негулярне падіння рівня заряду батареї нижче 5% може пошкодити літій-іонну батарею. Підтримуйте заряд батареї телефону в діапазоні від 20 до 80% для оптимального здоров'я.

Відповідний зарядний пристрій

Зарядні пристрої, не призначені для конкретного пристрою, з часом можуть пошкодити акумулятор.

Оновлення телефону

Accu Components заявила, що виробники часто постачають телефони зі старими операційними системами. Обов'язково оновіть новий телефон якомога швидше і завжди оновлюйтеся до останньої операційної системи, щоб забезпечити захист від вразливостей безпеки.

Регулярне очищення кешу

видаляйте тимчасові файли, які зберігаються після відвідування веб-сайтів. Згодом кешовані дані можуть уповільнювати роботу телефонів і займати непотрібне місце.

Нарешті, інвестуйте в якісні аксесуари. Хороші чохли та захисні плівки можуть запобігти пошкодженням і дорогим рахункам за ремонт.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg писали, що Apple представить новий iPhone SE, який буде схожий на 14-ту модель. З чуток, ціна апарата становитиме $499. Недорога модель, як вважають у компанії, стимулюватиме зростання продажів і спонукатиме споживачів відмовитися від інших брендів.