Что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше: советы от экспертов

Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.

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Поскольку многие новые смартфоны стоят четырехзначные суммы и служат важными инструментами не только для совершения звонков, крайне важно защищать и обслуживать их. Об этом пишет My Sun Coast.

Вредные привычки могут сократить срок службы и привести к дорогостоящему ремонту. Но есть шаги, которые владельцы телефонов могут предпринять, чтобы поддерживать работу своего устройства на пике производительности.

После покупки нового телефона прочтите инструкцию по эксплуатации. Большинство производителей предоставляют подробные инструкции по увеличению срока службы устройства, пишет СМИ.

Эксперт из компании Accu Components, поставщика электронных деталей, поделился списком дополнительных способов поддержания смартфонов в первоклассном состоянии:

Нет полной разрядке батареи

Hегулярное падение уровня заряда батареи ниже 5% может повредить литий-ионную батарею. Поддерживайте заряд батареи телефона в диапазоне от 20 до 80% для оптимального здоровья.

Подходящее зарядное устройство

Зарядные устройства, не предназначенные для конкретного устройства, со временем могут повредить аккумулятор.

Обновление телефона

Accu Components заявила, что производители часто поставляют телефоны со старыми операционными системами. Обязательно обновите новый телефон как можно скорее и всегда обновляйтесь до последней операционной системы, чтобы обеспечить защиту от уязвимостей безопасности.

Регулярная очистка кэша

удаляйте временные файлы, которые сохраняются после посещения веб-сайтов. Со временем кэшированные данные могут замедлять работу телефонов и занимать ненужное место.

Наконец, инвестируйте в качественные аксессуары. Хорошие чехлы и защитные пленки могут предотвратить повреждения и дорогостоящие счета за ремонт.

Напомним, в издании Bloomberg писали, что Apple представит новый iPhone SE, который будет похож на 14-ю модель. По слухам, цена аппарата составит $499. Недорогая модель, как считают в компании, будет стимулировать рост продаж и побуждать потребителей отказаться от других брендов.