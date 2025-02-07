Apple презентует смартфон iPhone SE уже на следующей неделе, – Bloomberg

Недорогая модель стимулирует рост продаж и побудит потребителей отказаться от других брендов. Текущая версия SE стоит 429 долларов, и вряд ли новинка будет стоить дороже.

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Apple планирует представить долгожданную обновленную версию iPhone SE в ближайшие дни. Об этом пишет Bloomberg.

Компания рассчитывает анонсировать устройство уже на следующей неделе, до того, как оно поступит в продажу в конце месяца, сообщают осведомленные источники. Apple вряд ли будет проводить презентацию устройства, решив вместо этого представить его на своем веб-сайте, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. Недорогая модель стимулирует рост продаж и побудит потребителей отказаться от других брендов.

Дебют ознаменует собой серьезный сдвиг для часто упускаемого из виду смартфона, который Apple впервые представила в 2016 году как модель начального уровня.

Существующая версия, выпущенная в 2022 году, устарела: это единственный iPhone, у которого все еще есть кнопка "Домой" и отсутствует Face ID. Новая версия будет больше похожа на iPhone 14 и также будет включать Apple Intelligence, программное обеспечение AI компании.

Уже есть явные признаки того, что новый телефон грядет. Запасы текущего iPhone SE иссякли в розничных магазинах Apple во многих частях США, что обычно происходит перед обновлением.

Сотрудники розничных магазинов Apple в нескольких магазинах говорят, что запасы сокращаются уже несколько недель, а клиентам, желающим купить устройство в определенных конфигурациях, иногда приходится отказывать.

Телефон по-прежнему доступен для покупки в интернет-магазине Apple, но некоторые конфигурации — включая красную версию с 256 гигабайтами памяти — не будут доставлены до марта. Запасы iPhone 14 и 14 Plus также подходят к концу.

Apple уже прекратила выпуск текущих моделей SE и iPhone 14 в ЕС, поскольку эти продукты не соответствуют местным законам, требующим USB-C — стандарта зарядки, принятого для других iPhone в 2023 году. Следующий iPhone SE получит тот же порт, что позволит ему вернуться в ЕС.

Текущая модель SE стоит 429 долларов, что на сотни долларов меньше, чем обычный iPhone 16. Учитывая новые функции и дизайн обновленной модели, Apple может повысить эту цену. Но она, скорее всего, останется в том же общем диапазоне, что и смартфоны начального уровня от Samsung Electronics Co. и Alphabet Inc.

Бизнес iPhone компании Apple может нуждаться в росте. Продажи устройства упали на 1% в течение праздничного квартала — худший показатель, чем ожидалось — и Apple делает ставку на новый бюджетный телефон, чтобы помочь восстановить рост.

Новый iPhone SE может быть особенно заманчивым на зарубежных рынках, таких как Китай, Индия и другие части Азии, где Apple пытается укрепить свой бизнес. Сочетание высококлассных функций и цены примерно в 500 долларов может сделать его привлекательной альтернативой местным брендам, хотя он, скорее всего, останется более дорогим. Продажи Apple упали на 11% в Китае в прошлом квартале, но выросли на других развивающихся рынках.

Новое устройство под кодовым названием V59 также станет первым устройством Apple с собственным сотовым модемом, заменив компонент от Qualcomm Inc., сообщает Bloomberg News. Оно будет иметь больший экран с Face ID, а также включать более быстрый чип A18, который поможет поддерживать Apple Intelligence. Удаление кнопки "Домой" из iPhone SE означает, что Apple полностью откажется от культового интерфейса, который дебютировал на первом iPhone в 2007 году.

Ранее мы писали, что Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.