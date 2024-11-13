Топ-3 новые технологии, которыми удивит будущий смартфон iPhone 17 Air: что известно

iPhone 17 Air может стать самым тонким смартфоном Apple — всего 6 мм

Несмотря на то, что iPhone 16 только что вышел, слухи и утечки о его преемнике, iPhone 17, уже циркулируют в СМИ. Об этом пишет Mashable India.

Apple планирует несколько смелых обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.

Согласно информации от источников в Южной Корее, iPhone 17 Air может стать самым тонким смартфоном Apple — всего 6 мм. Для сравнения, толщина iPhone 6, который когда-то хвалили за его тонкий дизайн, составляет 6,9 мм. Если iPhone 17 Air достигнет этого ультратонкого профиля, это станет прорывом в плане портативности и дизайна.

Цель Apple — создать телефон, который будет легким и удобным в руке, но при этом будет обеспечивать высокую производительность и функции, которых ожидают пользователи.

Представление iPhone 17 Air сигнализирует о том, что компания расширяет границы дизайна смартфонов. Хотя он, скорее всего, будет легче и тоньше iPhone 16, задача будет заключаться в том, чтобы достичь этой тонкости без ущерба для производительности.

Разработчикам необходимо будет преодолеть реальные технические препятствия. Одна из самых больших проблем заключается в аккумуляторе. Чтобы устройство стало тоньше, аккумулятор тоже должен быть тоньше, но это может привести к сокращению его срока службы. Apple, по слухам, работает над новой технологией, которая позволит iPhone сохранить свою энергоэффективность, одновременно уменьшив его толщину.

Это может стать переломным моментом, хотя возможно, что передовая технология может повысить стоимость серии iPhone 17. Тем не менее, ожидается, что производитель найдет баланс, используя комбинацию новой технологии аккумулятора и существующих компонентов, гарантируя, что пользователям не придется жертвовать производительностью или долговечностью ради более тонкого профиля. Если Apple удастся сделать смартфон тоньше, не жертвуя его характеристиками, iPhone 17 Air может установить новый стандарт дизайна смартфонов.

В дополнение к iPhone 17 Air, ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет включать в себя постепенные обновления по всем направлениям: улучшения в системе камеры, процессоре и дисплее. Поскольку iPhone 17, как ожидается, будет выпущен в 2025 году, Apple, скорее всего, продолжит дорабатывать устройство, имея достаточно времени для внедрения новых технологий.

Также мы писали, что смартфон iPhone 17 Pro может лишиться кнопок. Новый iPhone 16 недавно поступил в продажу, а теперь появились детали об iPhone 17 Pro, включая информацию о его внешнем виде.