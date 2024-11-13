Топ 3 нові технології, якими здивує майбутній смартфон iPhone 17 Air: що відомо

iPhone 17 Air може стати найтоншим смартфоном Apple — всього 6 мм.

Попри те, що iPhone 16 щойно вийшов, чутки і джерела про його наступника, iPhone 17, уже циркулюють у ЗМІ. Про це пише Mashable India.

Apple планує кілька сміливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.

Згідно з інформацією від джерел у Південній Кореї, iPhone 17 Air може стати найтоншим смартфоном Apple — всього 6 мм. Для порівняння, товщина iPhone 6, який колись хвалили за його тонкий дизайн, становить 6,9 мм. Якщо iPhone 17 Air досягне цього ультратонкого профілю, це стане проривом у плані портативності та дизайну.

Мета Apple — створити телефон, який буде легким і зручним у руці, але при цьому забезпечуватиме високу продуктивність і функції, яких очікують користувачі.

Представлення iPhone 17 Air сигналізує про те, що компанія розширює межі дизайну смартфонів. Хоча він, найімовірніше, буде легшим і тоншим за iPhone 16, завдання полягатиме в тому, щоб досягти цієї тонкощі без шкоди для продуктивності.

Розробникам необхідно буде подолати реальні технічні перешкоди. Одна з найбільших проблем полягає в акумуляторі. Щоб пристрій став тоншим, акумулятор теж має бути тоншим, але це може призвести до скорочення його терміну служби. Apple, за чутками, працює над новою технологією, яка дасть змогу iPhone зберегти свою енергоефективність, одночасно зменшивши його товщину.

Це може стати переломним моментом, хоча можливо, що передова технологія може підвищити вартість серії iPhone 17. Проте, очікується, що виробник знайде баланс, використовуючи комбінацію нової технології акумулятора та наявних компонентів, гарантуючи, що користувачам не доведеться жертвувати продуктивністю або довговічністю заради тоншого профілю. Якщо Apple вдасться зробити смартфон тоншим, не жертвуючи його характеристиками, iPhone 17 Air може встановити новий стандарт дизайну смартфонів.

На додаток до iPhone 17 Air, очікується, що вся лінійка iPhone 17 міститиме поступові оновлення в усіх напрямках: поліпшення в системі камери, процесорі та дисплеї. Оскільки iPhone 17, як очікується, буде випущено у 2025 році, Apple, найімовірніше, продовжить доопрацьовувати пристрій, маючи достатньо часу для впровадження нових технологій.

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