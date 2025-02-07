Apple презентує смартфон iPhone SE вже наступного тижня, — Bloomberg

Недорога модель стимулює зростання продажів і спонукає споживачів відмовитися від інших брендів. Поточна версія SE коштує 429 доларів, і навряд чи новинка коштуватиме дорожче.

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Apple планує представити довгоочікувану оновлену версію iPhone SE найближчими днями. Про це пише Bloomberg.

Компанія розраховує анонсувати пристрій вже наступного тижня, до того, як він надійде в продаж наприкінці місяця, повідомляють обізнані джерела. Apple навряд чи проводитиме презентацію пристрою, вирішивши натомість представити його на своєму вебсайті, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Недорога модель стимулює зростання продажів і спонукає споживачів відмовитися від інших брендів.

Дебют ознаменує собою серйозне зрушення для смартфона, який часто не береться до уваги, і який Apple вперше представила в 2016 році як модель початкового рівня.

Наявна версія, випущена у 2022 році, застаріла: це єдиний iPhone, у якого все ще є кнопка "Додому" і відсутній Face ID. Нова версія буде більше схожа на iPhone 14 і також включатиме Apple Intelligence, програмне забезпечення AI компанії.

Уже є явні ознаки того, що новий телефон гряде. Запаси поточного iPhone SE вичерпалися в роздрібних магазинах Apple у багатьох частинах США, що зазвичай відбувається перед оновленням.

Співробітники роздрібних магазинів Apple у кількох магазинах кажуть, що запаси скорочуються вже кілька тижнів, а клієнтам, які бажають купити пристрій у певних конфігураціях, іноді доводиться відмовляти.

Телефон, як і раніше, доступний для купівлі в інтернет-магазині Apple, але деякі конфігурації — включно з червоною версією з 256 гігабайтами пам'яті — не будуть доставлені до березня. Запаси iPhone 14 і 14 Plus також добігають кінця.

Apple вже припинила випуск поточних моделей SE і iPhone 14 в ЄС, оскільки ці продукти не відповідають місцевим законам, які вимагають USB-C — стандарту зарядки, прийнятого для інших iPhone у 2023 році. Наступний iPhone SE отримає той самий порт, що дасть йому змогу повернутися в ЄС.

Поточна модель SE коштує 429 доларів, що на сотні доларів менше, ніж звичайний iPhone 16. З огляду на нові функції та дизайн оновленої моделі, Apple може підвищити цю ціну. Але вона, найімовірніше, залишиться в тому ж загальному діапазоні, що і смартфони початкового рівня від Samsung Electronics Co. і Alphabet Inc.

Бізнес iPhone компанії Apple може потребувати зростання. Продажі пристрою впали на 1% протягом святкового кварталу — гірший показник, ніж очікувалося — і Apple робить ставку на новий бюджетний телефон, щоб допомогти відновити зростання.

Новий iPhone SE може бути особливо привабливим на зарубіжних ринках, таких як Китай, Індія та інші частини Азії, де Apple намагається зміцнити свій бізнес. Поєднання висококласних функцій і ціни приблизно в 500 доларів може зробити його привабливою альтернативою місцевим брендам, хоча він, найімовірніше, залишиться дорожчим. Продажі Apple впали на 11% у Китаї в минулому кварталі, але зросли на інших ринках, що розвиваються.

Новий пристрій під кодовою назвою V59 також стане першим пристроєм Apple з власним стільниковим модемом, замінивши компонент від Qualcomm Inc., повідомляє Bloomberg News. Він матиме більший екран із Face ID, а також включатиме швидший чип A18, який допоможе підтримувати Apple Intelligence. Видалення кнопки "Додому" з iPhone SE означає, що Apple повністю відмовиться від культового інтерфейсу, який дебютував на першому iPhone в 2007 році.

Раніше ми писали, що Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.