Эксперты протестировали сотни бюджетных смартфонов и выбрали 7 лучших (фото)

По мнению тестировщиков, хорошо зарекомендовали себя смартфоны от Google, Samsung, Motorola, Apple, TCL.

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Издание androidauthority.com протестировало множество недорогих смартфонов и выделило 7 моделей, которые могли бы заинтересовать пользователей. В рейтинг вошли гаджеты от Google, Samsung, Motorola, Apple, TCL.

Google Pixel 8a

Pixel 8a — не самый дешевый телефон, но он предлагает максимальную выгоду за свои деньги, обладая функциями и производительностью, которые можно найти в гораздо более дорогих устройствах.

Тестировщики остались довольны работой его камеры и фирменным функциям ИИ, чипа Tensor G3, ранее встречавшегося только в линейке Pixel 8. Они уверяют, что чипсет обеспечил бюджетному телефону производительность флагманского уровня. Также ПО производитель обещает поддерживать и обновлять в течение многих лет.

"Мы рекомендуем Pixel 8a большинству пользователей, но он может подойти не всем. Чтобы расширить выбор, мы выбрали еще несколько других моделей недорогих телефонов, которые могут лучше соответствовать потребностям пользователей", — написали специалисты.

Samsung Galaxy A35 5G: лучший смартфон среднего класса от южнокорейского бренда — один из немногих вариантов, который может составить конкуренцию Pixel 8a.

Moto G Stylus 5G (2024): у этого телефона Motorola есть свои недостатки, но он предлагает то, чего нет ни в одном другом дешевом телефоне: встроенный стилус.

Moto G Power 5G (2025): если пользователю нужны простота, низкая цена и длительное время автономной работы, этот телефон как раз хорошо сбалансирован.

iPhone 16e: если пользователи готовы заплатить 599 долларов, это отличный смартфон, который почти так же хорош, как и его высококлассные собратья. И это гораздо лучший вариант, чем iPhone SE, уверяют эксперты.

Galaxy A16 5G: предлагая надежную производительность, приятный дизайн и длительную поддержку работы ПО, A16 5G — это еще и хорошее соотношение цены и качества.

TCL 50 XL 5G: выглядит и ощущается великолепно для столь доступного телефона. "Нам также нравится его чистый пользовательский интерфейс", — подчеркнули специалисты.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше. Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.