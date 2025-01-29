Камера Samsung Galaxy S25 получила неожиданные функции: о чем нужно знать

Galaxy S25 получил новый переключатель HDR10+ и переключатель в модуле Camera Assistant для сохранения видео на внешнем накопителе.

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Стало известно, что линейка Galaxy S25 поддерживает новую функцию камеры — переключатель HDR10+ в модуле Camera Assistant. Об этом пишет Android Police.

В дополнение к множеству программных функций, смартфоны Galaxy S25 получили переключатель HDR10+ в Camera Assistant. Чтобы переключатель заработал, необходимо перейти в Настройки — Дополнительные параметры видео.

Еще один переключатель появился в модуле Camera Assistant для сохранения видео на внешнем накопителе с использованием встроенного порта USB-C. Это означает, что можно хранить все высококачественные видео, снятые на Galaxy S25, непосредственно на внешнем устройстве, тем самым предотвращая переполненность внутреннего хранилища.

Учитывая, как быстро может закончиться память устройства с 4K и 8K видео, это может быть полезным дополнением для любителей видеосъемок. Эта функция доступна для режимов записи видео Pro, Portrait video, Slow motion и Hyperlapse.

Стоит помнить, что такие устройства, как Galaxy S24, уже поддерживают эту функцию, но только через сторонние приложения. Samsung фактически делает эти приложения устаревшими, встраивая поддержку устройств хранения USB-C непосредственно в свой модуль Camera Assistant.

На данный момент неясно, появятся ли эти новые функции Camera Assistant на старых флагманах Galaxy с обновлением One UI 7. SamMobile предполагает, что они могут быть эксклюзивными для будущих флагманов, но пока нет окончательного ответа.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.