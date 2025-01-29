Камера Samsung Galaxy S25 отримала несподівані функції: про що потрібно знати

Galaxy S25 отримав новий перемикач HDR10+ і перемикач у модулі Camera Assistant для збереження відео на зовнішньому накопичувачі.

Related video

Стало відомо, що лінійка Galaxy S25 підтримує нову функцію камери — перемикач HDR10+ у модулі Camera Assistant. Про це пише Android Police.

На додаток до безлічі програмних функцій, смартфони Galaxy S25 отримали перемикач HDR10+ в Camera Assistant. Щоб перемикач запрацював, необхідно перейти в Налаштування — Додаткові параметри відео.

Ще один перемикач з'явився в модулі Camera Assistant для збереження відео на зовнішньому накопичувачі з використанням вбудованого порту USB-C. Це означає, що можна зберігати всі високоякісні відео, зняті на Galaxy S25, безпосередньо на зовнішньому пристрої, тим самим запобігаючи переповненню внутрішнього сховища.

Враховуючи, як швидко може закінчитися пам'ять пристрою з 4K і 8K відео, це може бути корисним доповненням для любителів відеозйомок. Ця функція доступна для режимів запису відео Pro, Portrait video, Slow motion і Hyperlapse.

Варто пам'ятати, що такі пристрої, як Galaxy S24, вже підтримують цю функцію, але тільки через сторонні додатки. Samsung фактично робить ці додатки застарілими, вбудовуючи підтримку пристроїв зберігання USB-C безпосередньо у свій модуль Camera Assistant.

Наразі неясно, чи з'являться ці нові функції Camera Assistant на старих флагманах Galaxy з оновленням One UI 7. SamMobile припускає, що вони можуть бути ексклюзивними для майбутніх флагманів, але поки немає остаточної відповіді.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.