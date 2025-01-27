Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але не все просто: експерти

Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.

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Однією з найбільших змін, які з'явилися в телефонах за останні роки, є додавання супутникового підключення, що дає змогу користувачам залишатися на зв'язку або викликати допомогу, навіть коли немає стільникового зв'язку. Ходили чутки, що Samsung Galaxy S25 додасть цю функцію, хоча Samsung зберігає мовчання з цього приводу. Виявляється, телефон підтримує супутникове підключення, але є підступ, пише tomsguide.com.

За словами консультанта із супутникового зв'язку і телекомунікацій Крістіана фон дер Роппа, Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням. Це означає, що мобільний оператор повинен укласти ці партнерства і активувати супутникове підключення.

На відміну від південно-корейської компанії, Apple і Google безпосередньо співпрацюють з постачальником послуг супутникового з'єднання — Skylo. Це означає, що будь-хто, у кого є iPhone або Pixel 9 з підтримкою супутникового зв'язку, зможе налаштувати його через меню налаштувань. Це за умови, що користувачі перебувають у підтримуваному регіоні, яким у випадку Google є тільки континентальна частина США.

Поки що єдиним оператором, який уклав таку угоду для пристроїв Galaxy S25, є Verizon (США). Оператор оголосив про партнерство зі Skylo в серпні минулого року і підтвердив, що клієнти отримають супутниковий зв'язок безкоштовно.

Супутниковий зв'язок Samsung працює на основі функції Qualcomm Snapdragon Satellite. Ця послуга пропонує двосторонній обмін повідомленнями в екстрених випадках, а також регулярні текстові повідомлення SMS. Вона дає можливість залишатися на зв'язку, незалежно від того, яким є місцевий сигнал стільникового зв'язку, що може допомогти в надзвичайній ситуації. Незрозуміло, чому Samsung реалізувала лише половину функції, коли повністю гарантувала всім своїм клієнтам доступ до екстрених супутникових повідомлень.

Раніше ми писали на яких саме смартфонах працюватиме супутниковий інтернет Starlink. Американський оператор зв'язку T-Mobile обмежує бета-тестування системи прямого зв'язку Starlink телефонами Samsung S24 і двома складними моделями Galaxy.