Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох: эксперты

Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.

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Одним из самых больших изменений, которые появились в телефонах за последние годы, является добавление спутникового подключения, что позволяет пользователям оставаться на связи или вызывать помощь, даже когда нет сотовой связи. Ходили слухи, что Samsung Galaxy S25 добавит эту функцию, хотя Samsung хранит молчание по этому поводу. Оказывается, телефон поддерживает спутниковое подключение, но есть подвох, пишет tomsguide.com.

По словам консультанта по спутниковой связи и телекоммуникациям Кристиана фон дер Роппа, Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием. Это означает, что мобильный оператор должен заключить эти партнерства и активировать спутниковое подключение.

В отличие от южно-корейской компании, Apple и Google напрямую сотрудничают с поставщиком услуг спутникового соединения — Skylo. Это означает, что любой, у кого есть iPhone или Pixel 9 с поддержкой спутниковой связи, сможет настроить ее через меню настроек. Это при условии, что пользователи находятся в поддерживаемом регионе, которым в случае Google является только континентальная часть США.

Пока единственным оператором, заключившим такое соглашение для устройств Galaxy S25, является Verizon (США). Оператор объявил о партнерстве со Skylo в августе прошлого года и подтвердил, что клиенты получат спутниковую связь бесплатно.

Спутниковая связь Samsung работает на основе функции Qualcomm Snapdragon Satellite. Эта услуга предлагает двусторонний обмен сообщениями в экстренных случаях, а также регулярные текстовые сообщения SMS. Она дает возможность оставаться на связи, независимо от того, каков местный сигнал сотовой связи, что может помочь в чрезвычайной ситуации. Непонятно, почему Samsung реализовала только половину функции, когда полностью гарантировала всем своим клиентам доступ к экстренным спутниковым сообщениям.

Ранее мы писали на каких именно смартфонах будет работать спутниковый интернет Starlink. Американский оператор связи T-Mobile ограничивает бета-тестирование системы прямой связи Starlink телефонами Samsung S24 и двумя складными моделями Galaxy.