Стало известно, на каких именно смартфонах будет работать спутниковый интернет Starlink

Американский оператор связи T-Mobile ограничивает бета-тестирование системы прямой связи Starlink телефонами Samsung S24 и двумя складными моделями Galaxy.

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Оператор связи T-Mobile (США) теперь принимает клиентов в бесплатную бета-программу сотовой связи Starlink от SpaceX, но только тех, кто имеет определенные телефоны Samsung. Об этом пишет PC Mag.

Недавно ряд абонентов T-Mobile сообщили о получении доступа к бета-версии программы Starlink "прямого доступа к сотовой связи".

Технология позволяет отправлять текстовые сообщения, не полагаясь на традиционные наземные вышки сотовой связи. Вместо этого телефон передает текстовые сообщения с помощью орбитальных спутников Starlink, предоставляя потребителям возможность оставаться на связи в мертвых зонах сотовой связи, подобно Apple, на котором работает SOS-спутниковая передача сообщений для iPhone.

Оператор также опубликовал новый вспомогательный документ, который показывает, что сотовая система Starlink на данный момент работает только на пяти моделях Samsung:

Galaxy Z Flip 6 5G,

Galaxy Z Fold 6 5G,

Galaxy S24 5G,

Galaxy S24 Plus 5G,

Galaxy S24 Ultra 5G.

"Отправка текстовых сообщений может занять больше времени, чем обычно, при подключении к спутниковой сети T-Mobile Starlink", — говорится в документе. — "Обмен изображениями и видеосообщениями не включен в бета-тестирование".

Вышеназванные телефоны будут переключаться на спутниковую связь только в том случае, если клиенты находятся в зоне, где нет традиционных сотовых или роуминговых услуг.

"Ручной выбор сети T-Mobile Starlink не будет работать, пока доступны другие варианты сотового подключения", — сказано в документе. — "При подключении к T-Mobile Starlink устройство будет отображать T-Mobile SpaceX в левом верхнем углу экрана".

Стоит добавить, что SpaceX недавно получила одобрение FCC на коммерческую эксплуатацию сотовой технологии Starlink.

T-Mobile не объявила цены, но SpaceX планирует поддерживать передачу данных и голосовые вызовы через сотовую службу Starlink. T-Mobile также активировала технологию Starlink для клиентов, живущих в районах Лос-Анджелеса, разрушенных недавними лесными пожарами. Те же спутники также будут передавать экстренные оповещения на все телефоны в пострадавших районах, независимо от оператора.

Ранее мы писали, что cмартфоны в Украине получат спутниковую связь Starlink. Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.