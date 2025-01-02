Смартфоны в Украине получат спутниковую связь Starlink: когда заработает услуга

Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.

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Компания "Киевстар" подписала соглашение с компанией Starlink о внедрении спутниковой связи Direct to Cell в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление материнской компании "Киевстара" VEON.

Как объясняют в издании, устройства Direct to Cell подключаются к спутникам, оснащенным модемами, которые работают как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

Ожидается, что "Киевстар" запустит в Украине услуги Starlink Direct to Cell с функцией обмена сообщениями в четвертом квартале 2025 года. Следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

По данным портала, Starlink запустила свой первый комплект спутников с функцией прямого подключения к сотовой сети в начале этого года. Украина станет одной из первых стран в мире со связью Direct to Cell и первой страной с зоной боевых действий, где Starlink развернет эту технологию.

В издании подчеркнули, что Starlink уже обеспечивает критически важную интернет-связь для Сил обороны Украины.

Напомним, американский оператор T-Mobile объявил, что его спутниковый сервис сообщений в сотрудничестве со Starlink переходит в режим бета-тестирования. Как только такие сервисы будут запущены, американским пользователям можно будет использовать спутниковые сообщения на любом устройстве Android 15.

Также сообщалось, что некоторые пользователи Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 уже начали видеть функции спутниковых сообщений в США.