США предоставляют Украине доступ к военной версии сети Starlink: как это поможет ВСУ

Украина получит защищенную версию спутниковой сети Starlink — Starshield — зашифрованному сигналу, который труднее перехватить или подавить.

Компания американского бизнесмена Илона Макса SpaceX получила контракт от Пентагона, который расширяет доступ Украины к более защищенной и военной версии своей спутниковой сети Starlink, несмотря на неопределенную позицию основателя компании Илона Маска относительно войны. Об этом пишет Bloomberg.

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Контракт предусматривает, что 2500 терминалов Starlink, уже находящихся в Украине, получат доступ к Starshield — зашифрованному сигналу, который труднее перехватить или подавить. Эти терминалы добавляются к ранее подключенным 500 устройствам.

"Всего 3000 терминалов получат обслуживание в рамках двух контрактов", — сообщил пресс-секретарь Коммерческого спутникового офиса командования космических систем. Оба контракта направлены на "обеспечение интернет-соединения в Украине" и продлятся до 2025 года.

Этот ранее нераскрытый контракт был подписан в августе, до того, как Дональд Трамп выиграл выборы 2024 года, и до того, как президент США Джо Байден начал усиливать военную помощь Украине.

Командование космических систем отказалось раскрыть сумму нового контракта, хотя прежнее соглашение на 500 терминалов, подписанное с европейским командованием США, оценивалось примерно в 40 миллионов долларов.

Новый контракт был заключен в рамках программы "Proliferated Low Earth Orbit" Космических сил США, которая использует услуги связи спутников, находящихся на орбите на высоте от 160 до 1900 километров над Землей.

Напомним, компания SpaceX подала Федеральную комиссию по связи (FCC) заявку, в которой запросила изменения, позволяющие обеспечить широкополосный доступ на скорости 1 гигабит в секунду.