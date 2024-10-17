Илон Маск планирует ускорить спутниковый интернет Starlink в 10 раз: но есть нюанс

Компания SpaceX хочет внедрить ряд изменений для своей космической станции второго поколения, однако для этого ей нужно одобрение правительства.

Related video

Компания SpaceX подала Федеральную комиссию по связи (FCC) заявку, в которой запросила изменения, позволяющие обеспечить широкополосный доступ на скорости 1 гигабит в секунду. Об этом пишет портал Ars Technica.

По данным издания, в SpaceX утверждают, что запрошенные изменения и сопутствующие им поправки позволят системе Gen2 предоставлять гигабитную скорость, широкополосный доступ с низкой задержкой и повсеместное мобильное подключение "всем американцам и миллиардам людей во всем мире".

В компании заявили о намерении внести несколько небольших, но значимых изменений в орбитальную конфигурацию и эксплуатационные параметры для своей космической станции второго поколения. В частности, речь идет о снижении спутников "с 525 км, 530 км и 535 км до высоты 480 км, 485 км и 475 км соответственно".

Генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в социальной сети X, что спутники Starlink следующего поколения, которые настолько велики, что их может запустить только Starship, позволят увеличить пропускную способность в 10 раз и сократить задержку за счет снижения.

Еще один запрос предусматривает изменение углов возвышения спутников для улучшения производительности сети. В SpaceX заявили о намерении снизить минимальный угол возвышения с 25 до 20 градусов для спутников, работающих на высоте от 400 до 500 км. Ожидается, что это позволит спутникам подключаться к большему количеству наземных станций напрямую и поддерживать связь с наземными станциями в течение более длительного времени.

Важно

"То, что нас убивает": в WP выяснили, как связь Starlink помогает ВС РФ продвигаться в Украине

Кроме того, SpaceX намерена модернизировать спутники Starlink Gen2, оснастив их улучшенным оборудованием, которое будет иметь более высокий коэффициент усиления, более совершенные технологии формирования диаграммы направленности и цифровой обработки, а также обеспечивать более целенаправленное и надежное покрытие. Компания также запросила разрешение на использование частот Ka-, V- и E-диапазонов как для мобильных, так и для фиксированных спутников.

"Эти небольшие изменения, соответствующие прецеденту Комиссии, не подразумевают никаких изменений технических параметров разрешения SpaceX, но обеспечат значительную дополнительную гибкость для удовлетворения различных потребностей в подключении и пропускной способности со стороны потребителей, предприятий, промышленных и государственных пользователей", — заявили в SpaceX.

Как отмечают в издании, нет никаких гарантий, что FCC одобрит запросы компании. По данным журналистов, другие спутниковые операторы и операторы мобильной связи возражали против предыдущих планов Starlink, и FCC скептически отнеслась к некоторым заявлениям компании.

Так, AT&T и Verizon недавно обратились в FCC с просьбой отклонить ключевую часть плана SpaceX по предложению сотовой связи с T-Mobile, утверждая эта мера будет мешать и ухудшать обслуживание наземных мобильных широкополосных сетей. Кроме того, FCC отклонила заявку SpaceX на использование определенных диапазонов спектра для мобильной связи.

"У других компаний будет время подать возражения. Чтобы получить одобрение, SpaceX придется продемонстрировать, что изменения не окажут негативного влияния на других пользователей спектра и спутниковых операторов", — отметили в издании.

Напомним, в мае количество абонентов спутникового оператора Starlink превысило 4 млн пользователей. Starlink преодолел отметку в 3 миллиона.

Также сообщалось, что терминалы Starlink для Украины финансирует не Илон Маск, а Польша, и она будет продолжать это делать и дальше.