Ілон Маск планує прискорити супутниковий інтернет Starlink у 10 разів: але є нюанс

Компанія SpaceX хоче впровадити низку змін для своєї космічної станції другого покоління, однак для цього їй потрібне схвалення уряду.

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Компанія SpaceX подала Федеральну комісію зі зв'язку (FCC) заявку, в якій запросила зміни, що дають змогу забезпечити широкосмуговий доступ на швидкості 1 гігабіт на секунду. Про це пише портал Ars Technica.

За даними видання, у SpaceX стверджують, що запитані зміни та поправки, які їх супроводжують, дадуть змогу системі Gen2 надавати гігабітну швидкість, широкосмуговий доступ із низькою затримкою і повсюдне мобільне підключення "всім американцям і мільярдам людей у всьому світі".

У компанії заявили про намір внести кілька невеликих, але значущих змін в орбітальну конфігурацію та експлуатаційні параметри для своєї космічної станції другого покоління. Зокрема, йдеться про зниження супутників "з 525 км, 530 км і 535 км до висоти 480 км, 485 км і 475 км відповідно".

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у соціальній мережі X, що супутники Starlink наступного покоління, які настільки великі, що їх може запустити тільки Starship, дадуть змогу збільшити пропускну спроможність у 10 разів і скоротити затримку завдяки зниженню.

Ще один запит передбачає зміну кутів піднесення супутників для поліпшення продуктивності мережі. У SpaceX заявили про намір знизити мінімальний кут піднесення з 25 до 20 градусів для супутників, що працюють на висоті від 400 до 500 км. Очікується, що це дасть змогу супутникам підключатися до більшої кількості наземних станцій безпосередньо і підтримувати зв'язок із наземними станціями протягом тривалішого часу.

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Крім того, SpaceX має намір модернізувати супутники Starlink Gen2, оснастивши їх поліпшеним обладнанням, що матиме вищий коефіцієнт посилення, досконаліші технології формування діаграми спрямованості та цифрової обробки, а також забезпечуватиме більш цілеспрямоване і надійне покриття. Компанія також запросила дозвіл на використання частот Ka-, V- і E-діапазонів як для мобільних, так і для фіксованих супутників.

"Ці невеликі зміни, що відповідають прецеденту Комісії, не мають на увазі жодних змін технічних параметрів дозволу SpaceX, але забезпечать значну додаткову гнучкість для задоволення різних потреб у підключенні та пропускній спроможності з боку споживачів, підприємств, промислових і державних користувачів", — заявили в SpaceX.

Як зазначають у виданні, немає жодних гарантій, що FCC схвалить запити компанії. За даними журналістів, інші супутникові оператори та оператори мобільного зв'язку заперечували проти попередніх планів Starlink, і FCC скептично поставилася до деяких заяв компанії.

Так, AT&T і Verizon нещодавно звернулися до FCC з проханням відхилити ключову частину плану SpaceX щодо пропозиції стільникового зв'язку з T-Mobile, стверджуючи, що цей захід заважатиме й погіршуватиме обслуговування наземних мобільних широкосмугових мереж. Крім того, FCC відхилила заявку SpaceX на використання певних діапазонів спектра для мобільного зв'язку.

"В інших компаній буде час подати заперечення. Щоб отримати схвалення, SpaceX доведеться продемонструвати, що зміни не матимуть негативного впливу на інших користувачів спектра і супутникових операторів", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, у травні кількість абонентів супутникового оператора Starlink перевищила 4 млн користувачів. Starlink подолав позначку в 3 мільйони.

Також повідомлялося, що термінали Starlink для України фінансує не Ілон Маск, а Польща, і вона продовжуватиме це робити й надалі.