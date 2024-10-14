"Те, що нас убиває": у WP з'ясували, як зв'язок Starlink допомагає ЗС РФ просуватися в Україні

На думку офіцера 72-ї механізованої бригади, термінали Starlink стали одним із чинників, що прискорили захоплення росіянами Вугледара.

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Збройні сили Російської Федерації активно застосовують у війні проти України супутникові термінали Starlink, які закуповують на чорному ринку, що стало важливим чинником у просуванні російських військ на фронті. Про це пише The Washington Post із посиланням на шістьох українських солдатів і офіцерів із підрозділів, що воюють у Донецькій області.

Як зазначають у виданні, супутниковий зв'язок Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX раніше був однією з переваг України на полі бою. Зокрема, його використовують для зв'язку, збору розвідданих, атак безпілотників і наведення артилерії. Тим часом ЗС РФ здебільшого використовували для передавання даних радіозв'язок. Однак, за словами українських військових, росіянам вдалося подолати цей технологічний розрив.

Офіцер 72-ї механізованої бригади сказав виданню на умовах анонімності, що використання Росією Starlink стало одним із важливих чинників, поряд із нестачею живої сили та озброєння, які прискорили окупацію Вугледара цього місяця.

За даними видання, ЗС РФ нарощували кількість терміналів Starlink протягом усього року, але за останні кілька місяців їхній ефект був особливо відчутним, оскільки росіяни використовували їх для координації атак під час наступу. Українські оператори розвідувальних БпЛА зазначили, що бачили Starlink на російських позиціях біля Новогродівки з минулого місяця.

Термінал Starlink на російських позиціях Фото: З відкритих джерел

"Раніше росіяни не могли контролювати деякі зі своїх переміщень, маневрів, артилерії, піхоти, — сказав командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади Євген. — Тепер вони будуть тільки поліпшуватися, і, на жаль, це відбувається повсюдно".

Оскільки російські компанії та приватні особи не мають права продавати Starlink, виник сірий ринок, зумовлений високим попитом з боку армії. Більшість із них купують у Європі та перевозять через ОАЕ.

Для активації пристрою росіянам потрібен закордонний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для оплати щомісячної абонентської плати. Користувачі в чатах "підтримки клієнтів" у Telegram, з якими ознайомилися журналісти, кажуть, що легко купити і зареєструвати комплекти Starlink за кордоном. У чатах також попереджають, що не варто.

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Федеральна комісія зі зв'язку повідомила регулюючому органу ООН, що Starlink може відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів і блокувати сигнал на певних територіях. Однак аналітики кажуть, що Україні та США важко розв'язати проблему з використанням Starlink у ЗС РФ.

Одне з джерел видання заявило, що SpaceX може визначати місце розташування активних терміналів на основі їхніх сигналів, що надсилаються супутникам, однак може бути складно розпізнати користувача на "передньому краї", де воюють як українці, так і росіяни. Українські військові зі свого боку також висловили побоювання щодо блокування Starlink на певних територіях, оскільки це може торкнутися їхніх терміналів.

Автори матеріалу зазначають, що українці поки що не побачили результати згаданих методів контролю. За словами відставного українського генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, використання Starlink в операціях ЗС РФ тільки зростає. Командир підрозділу, що входить до 47 бригади, Олександр також додав, що Starlink — це не єдиний чинник, який допоміг ЗС РФ у просуванні, проте він явно зіграв свою роль.

"Це те, що нас убиває", — вважає військовий.

Нагадаємо, росіяни встановлюють Starlink на "Шахеди". За словами експертів, засіб супутникового зв'язку допоможе росіянам отримувати цінну інформацію, включно з відео, а традиційні методи РЕБ їй не заважають.

Також повідомлялося, що російські окупанти продовжують використовувати заблокований у РФ Discord завдяки Starlink.