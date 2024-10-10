Не Ілон Маск: стало відомо, яка країна фінансує Starlink в Україні

Один із ключових чинників, який дає змогу українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, — підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink, кажуть в МЗС Польщі.

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Термінали Starlink для України фінансує не Ілон Маск, а Польща, і вона продовжуватиме це робити і далі. Про це 10 жовтня під час пресконференції на Польському радіо заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший", – заявив глава МЗС Радослав Сікорський.

За його словами, один із ключових чинників, який дає змогу українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, — підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

Глава МЗС Польщі наголосив, що Польща і надалі допомагатиме Україні з фінансуванням терміналів, бо саме Starlink забезпечують доступ до мережі навіть у складних умовах.

Що таке Starlink

Starlink – проєкт SpaceX, заснований американським винахідником Ілоном Маском, спрямований на надання глобального доступу до високошвидкісного інтернету через супутникову мережу. Вона складається з тисяч маленьких супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті, які створюють так званий космічний поїзд або сузір'я супутників.

Нагадаємо, що раніше в Пентагоні заявили, що використання Росією Starlink буде постійною проблемою. Поки Пентагон і SpaceX відключають російські термінали, Росія продовжує закуповувати нові. Ситуацію також не виправить і обмеження за геозоною, оскільки в цьому регіоні можуть бути українці.