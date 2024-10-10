Не Илон Маск: стало известно, какая страна финансирует Starlink в Украине

Один из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, — подключение к интернету с помощью терминалов Starlink, говорят в МИД Польши.

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Терминалы Starlink для Украины финансирует не Илон Маск, а Польша, и она будет продолжать это делать и дальше. Об этом 10 октября во время пресс-конференции на Польском радио заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой", — заявил глава МИД Радослав Сикорский.

По его словам, один из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, — подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет помогать Украине с финансированием терминалов, потому что именно Starlink обеспечивают доступ к сети даже в сложных условиях.

Что такое Starlinks

Starlink — проект SpaceX, основанный американским изобретателем Илоном Маском, направленный на предоставление глобального доступа к высокоскоростному интернету через спутниковую сеть. Она состоит из тысяч маленьких спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, которые создают так называемый космический поезд или созвездие спутников.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что использование Россией Starlink будет постоянной проблемой. Пока Пентагон и SpaceX отключают российские терминалы, Россия продолжает закупать новые. Ситуацию также не исправит и ограничение по геозоне, поскольку в этом регионе могут быть украинцы.