"То, что нас убивает": в WP выяснили, как связь Starlink помогает ВС РФ продвигаться в Украине

По мнению офицера 72-й механизированной бригады, терминалы Starlink стали одним из факторов, ускоривших захват россиянами Угледара.

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Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют в войне против Украины спутниковые терминалы Starlink, закупаемые на черном рынке, что стало важным фактором в продвижении российских на фронте. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на шестерых украинских солдат и офицеров из подразделений, воюющих в Донецкой области.

Как отмечают в издании, спутниковая связь Starlink от компании Илона Маска SpaceX ранее была одним из преимуществ Украины на поле боя. В частности, она используется для связи, сбора разведданных, атак беспилотников и наведения артиллерии. Тем временем ВС РФ в основном использовали для передачи данных радиосвязь. Однако, по словам украинских военных, россиянам удалось преодолеть этот технологический разрыв.

Офицер 72-й механизированной бригады сказал изданию на условиях анонимности, что использование Россией Starlink стало одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, которые ускорили оккупацию Угледара в этом месяце.

По данным издания, ВС РФ наращивали количество терминалов Starlink в течение всего года, но за последние несколько месяцев их эффект был особенно ощутим, так как россияне использовали их для координации атак в ходе наступления. Украинские операторы разведывательных БПЛА отметили, то видели Starlink на российских позициях около Новогродовк с прошлого месяца.

Терминал Starlink на российских позициях Фото: Из открытых источников

"Раньше россияне не могли контролировать некоторые из своих перемещений, маневров, артиллерии, пехоты", — сказал командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады Евгений. — "Теперь они будут только улучшаться, и, к сожалению, это происходит повсеместно".

Поскольку российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, возник серый рынок, обусловленный высоким спросом со стороны армии. Большинство из них приобретаются в Европе и перевозятся через ОАЭ.

Для активации устройства россиянам нужен зарубежный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы. Пользователи в чатах "поддержки клиентов" в Telegram, с которыми ознакомились журналисты, говорят, что легко купить и зарегистрировать комплекты Starlink за границей. В чатах также предупреждают, что не стоит

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Не Илон Маск: стало известно, какая страна финансирует Starlink в Украине

Федеральная комиссия по связи сообщила регулирующему органу ООН, что Starlink может отключать отдельные терминалы на основе их идентификационных номеров и блокировать сигнал на определенных территориях. Однако аналитики говорят, что Украине и США трудно решить проблему с использованием Starlink в ВС РФ.

Один из источников издания, заявил, что SpaceX может определять местоположение активных терминалов на основе их сигналов, посылаемых спутникам, однако может быть сложно распознать пользователя на "переднем крае" где воют как украинцы, так и россияне. Украинские военные, со своей стороны, также выразили опасения по поводу блокировки Starlink на определенных территориях, так как это может затронуть их терминалы.

Авторы материала отмечают, что украинцы пока не увидели результаты упомянутых методов контроля. По словам отставного украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко, использование Starlink в операциях ВС РФ только растет. Командир подразделения, входящего в 47 бригаду Александр также добавил, что Starlink – это не единственный фактор, который помог ВС РФ в продвижении, однако он явно сыграл свою роль.

"Это то, что нас убивает", — считает военный.

Напомним, россияне устанавливают Starlink на "Шахеды". По словам экспертов, средство спутниковой связи поможет россиянам получать ценную информацию, включая видео, а традиционные методы РЭБ ей не мешают.

Также сообщалось, что российские оккупанты продолжают использовать заблокированный в РФ Discord благодаря Starlink.