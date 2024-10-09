Блокировка Discord в России: оккупанты пользуются мессенджером благодаря Starlink, — бойцы

Мессенджер Discord заблокировали в России якобы из-за нарушения требований законодательства. Следующим может стать игровой сервис Steam.

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Российский Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Ранее пользователи жаловались на массовые сбои в работе платформы. Но история получила неожиданное начало. Оказалось, что "Дискордом" массово пользовались российские оккупанты, поэтому теперь так называемые военные корреспонденты возмущены запретом, ведь у них перестали работать трансляции с дронов. В то же время украинские бойцы сообщают, что в некоторых случаях запрет Discord на оккупантов не повлиял.

Боец, который ведет канал под ником "Бахмутский демон", в частности сообщил, что Discord у оккупантов работает благодаря Starlink, которых "к счастью" мало. А вот там где российский интернет, действительно трансляции у оккупантов прекратились.

Discord работает благодаря Starlink Фото: Скриншот

Также эту информацию подтвердил Станислав Бунятов, известный под ником "Говорящий Снайпер". По его словам, у оккупантов есть Starlink.

Discord работает благодаря Starlink Фото: Скриншот

"Территориально они в Украине, то есть на бригаду стримы пройдут, а выше в принципе не так важно", — написал Бунятов.

Блокировка Discord ослабила российскую армию

В то же время российские так называемые военные журналисты возмущены. Оккупанты активно использовали платформу в военных целях. В частности, военные РФ на разных позициях общались через голосовые чаты, а также просматривали и транслировали видео с дронов в полевые штабы.

Российские блогеры-пропагандисты возмущены блокировкой Discord Фото: Скриншот

Возмущение блогеров-пропагандистов связано с тем, что сервис Discord используется российской армией на войне в Украине "из-за отсутствия лучших средств связи". На канале "Военный информатор" подтвердили, что связь кое-где осталась благодаря Starlink.

"Несмотря на призывы обратиться к здравому смыслу, по требованию "Роскомнадзора" все же заблокировали Discord. Сход с ума РКН и людей, которые продвигают такие идеи, продолжается. Платформа Discord часто используется российской армией для организации управления боевыми действиями в зоне СВО. И если "в зоне" она часто работает через терминалы Starlink, то за ее территорией уже нет", — пожаловались оккупанты.

Российские блогеры-пропагандисты возмущены Фото: Скриншот

"Вы могли видеть фотографии пунктов управления, где на компьютерах открыты голосовые чаты Discord. То есть мессенджер используется войсками для достижения целей СВО. Дальше можно даже не обсуждать", — сообщили на канале "Белорусский силовик".

Некоторые блогеры-пропагандисты обвинили Роскомнадзор в том, что он предъявляет претензии не по адресу и во Вконтакте так же нарушаются требования российского законодательства, но его не блокируют. Также сообщалось, что сайты Роскомнадзора пытались атаковать хакеры.

Интересно, что против запрета Discord высказался вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (находится под санкциями ЕС и США). Он сообщил, что им в РФ пользуются до 40 миллионов человек.

"Роскомнадзор заблокировал — самый популярный сервис для голосовых и видеочатов. Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-то другой отечественный продукт. Такими темпами в стране вскоре не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение", — пожаловался российский политик.

Также Discord заблокировали в Турции. Сообщается, что доступ ограничили из-за публикаций с "сексуализированным насилием над детьми".

Сейчас, как пишут некоторые российские СМИ, в РФ могут заблокировать сервис видеоигр Steam. Его уже внесли в реестр запрещенных сайтов.

Роскомнадзор готовится заблокировать Steam Фото: Скриншот

В случае с блокировкой Discord все начиналось так же.

Напомним, в начале августа в России начали замедлять и блокировать популярный видеосервис YouTube.