Блокування Discord у Росії: окупанти користуються месенджером завдяки Starlink, — бійці

Месенджер Discord заблокували в Росії нібито через порушення вимог законодавства. Наступним може стати ігровий сервіс Steam.

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Російський Роскомнагляд заблокував месенджер Discord. Раніше користувачі скаржилися на масові збої у роботі платформи. Але історія отримала несподіваний початок. Виявилось, що "Дискордом" масово користувались російські окупанти, тому тепер так звані військкори обурені забороною, адже в них перестали працювати трансляції із дронів. Водночас українські бійці повідомляють, що подекуди заборона Discord на окупантів не вплинула.

Боєць, який веде канал під ніком "Бахмутський демон", зокрема повідомив, що Discord в окупантів працює завдяки Starlink, яких "на щастя" мало. А от там де російський інтернет, справді трансляції в окупантів припинились.

Discord працює завдяки Starlink Фото: Скриншот

Також цю інформацію підтвердив Станіслав Бунятов, відомий під ніком "Говорять Снайпер". За його словами, у окупантів є Starlink.

Discord працює завдяки Starlink Фото: Скриншот

"Територіально вони в Україні, тобто на бригаду стріми пройдуть, а вище в принципі не так важливо", — написав Бунятов.

Блокування Discord послабило російську армію

Водночас російські так звані військкори обурені. Окупанти активно використовували платформу у військових цілях. Зокрема, військові на різних позиціях спілкувалися через голосові чати, а також переглядали й транслювали відео з дронів у польові штаби.

Російські блогери-пропагандисти обурені блокуванням Discord Фото: Скриншот

Обурення блогерів-пропагандистів пов'язане з тим, що сервіс Discord використовується російською армією на війні в Україні "через відсутність кращих засобів зв'язку". На каналі "Військовий інформатор" підтвердили, що зв'язок подекуди лишився завдяки Starlink.

"Попри заклики звернутися до здорового глузду, на вимогу "Роскомнагляду" все ж таки заблокували Discord. Сходження з глузду РКН і людей, які просувають такі ідеї, триває. Платформа Discord часто використовується російською армією для організації управління бойовими діями у зоні СВО. І якщо "в зоні" вона часто працює через термінали Starlink, то за її територією вже немає", — поскаржились окупанти.

Російські блогери-пропагандисти обурені Фото: Скриншот

"Ви могли бачити фотографії пунктів управління, де на комп'ютерах відкриті голосові чати Discord. Тобто месенджер використовується військами для досягнення цілей СВО. Далі можна навіть не обговорювати", — повідомили на каналі "Білоруський силовик".

Деякі блогери-пропагандисти звинуватили Роскомнагляд у тому, що він висуває претензії не за адресою і у Вконтакті так само порушуються вимоги російського законодавства, але його не блокують. Також повідомлялось, що сайти Роскомнагляду намагались атакувати хакери.

Цікаво, що проти заборони Discord висловився віцеспікер Держдуми Владислав Даванков (знаходиться під санкціями ЄС та США). Він повідомив, що ним у РФ користуються до 40 мільйонів людей.

"Роскомнагляд заблокував найпопулярніший сервіс для голосових та відеочатів. Він корисний для студентів та викладачів репетиторів в онлайн-школах. За функціоналом його не може адекватно замінити ні Яндекс.телемост, ні VK Месенджер, ні якийсь інший вітчизняний продукт. Такими темпами в країні незабаром не залишиться соцмереж і сервісів, доступних без VPN. Готую звернення до керівництва Роскомнагляду із закликом переглянути своє рішення", — поскаржився російський політик.

Також Discord заблокували у Туреччині. Повідомляється, що доступ обмежили через публікації із "сексуалізованим насильством над дітьми".

Нині, як пишуть деякі російські ЗМІ, у РФ можуть заблокувати сервіс відеоігор Steam. Його вже внесли до реєстру заборонених сайтів.

Роскомнагляд готується заблокувати Steam Фото: Скриншот

У випадку з блокуванням Discord все починалося так само.

Нагадаємо, на початку серпня у Росії почали сповільнювати та блокувати популярний відеосервіс YouTube.