Спутниковый интернет Starlink добавил 1 млн пользователей с мая: как это произошло

Абонентов Starlink сейчас более 4 млн. На то, чтобы добавить миллион пользователей, у компании ушло всего лишь 10 месяцев.

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Количество абонентов спутникового оператора Starlink превысило 4 млн пользователей. Starlink преодолел отметку в 3 миллиона еще в мае. Об этом пишет PC Mag.

В четверг официальный аккаунт Starlink в X/Twitter сообщил о достижении отметки в 4 млн. Первый миллион абонентов принадлежащий SpaceX Starlink набрал в декабре 2022 года — через два года после начала тестирования в США. Компания удвоила это достижение за 10 месяцев. В сентябре прошлого года представители компании сообщили, что она преодолела отметку в 2 млн пользователей.

Методикой подсчета абонентов Starlink не поделилась, но она постоянно расширяет присутствие спутникового интернета на разных рынках и в разных отраслях. Компания начала работать в Африке, на Ближнем Востоке и на островах в Тихом океане. Кроме того, SpaceX заключила сделки на поставку Starlink крупным авиакомпаниям, таким как United, а также круизным судам.

А в США уже наблюдаются признаки замедления роста числа абонентов Starlink. В августе компания сообщила Федеральной комиссии по связи, что количество ее клиентов превысило 1,4 млн. В декабре их было 1,3 млн. Тем не менее, компания пытается привлечь больше клиентов из США, предлагая значительные скидки. Так что, возможно, рост в США ускорился в последние недели.

Ранее мы писали, что в небе останутся только спутники Илона Маска: Starlink отрежет Землю от остальной Вселенной. Исследователи говорят, что спутники Starlink второго поколения буквально ослепляют радиотелескопы. Также мы писали, что в Китае придумали способ, как использовать спутниковый интернет Starlink против США. В КНР утверждают, что новый метод позволит выявлять американские самолеты-невидимки, используя излучение спутников Starlink.