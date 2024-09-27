Супутниковий інтернет Starlink додав 1 млн користувачів із травня: як це сталося

Абонентів Starlink зараз понад 4 млн. На те, щоб додати мільйон користувачів, у компанії пішло всього лише 10 місяців.

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Кількість абонентів супутникового оператора Starlink перевищила 4 млн користувачів. Starlink подолав позначку в 3 мільйони ще в травні. Про це пише PC Mag.

У четвер офіційний акаунт Starlink в X/Twitter повідомив про досягнення позначки в 4 млн. Перший мільйон абонентів Starlink, що належить SpaceX, набрав у грудні 2022 року — через два роки після початку тестування в США. Компанія подвоїла це досягнення за 10 місяців. У вересні минулого року представники компанії повідомили, що вона подолала позначку у 2 млн користувачів.

Методикою підрахунку абонентів Starlink не поділилася, але вона постійно розширює присутність супутникового інтернету на різних ринках і в різних галузях. Компанія почала працювати в Африці, на Близькому Сході та на островах у Тихому океані. Крім того, SpaceX уклала угоди на постачання Starlink великим авіакомпаніям, як-от United, а також круїзним суднам.

А в США вже спостерігаються ознаки уповільнення зростання кількості абонентів Starlink. У серпні компанія повідомила Федеральну комісію зі зв'язку, що кількість її клієнтів перевищила 1,4 млн. У грудні їх було 1,3 млн. Проте компанія намагається залучити більше клієнтів зі США, пропонуючи значні знижки. Тож, можливо, зростання в США прискорилося в останні тижні.

Раніше ми писали, що в небі залишаться тільки супутники Ілона Маска: Starlink відріже Землю від решти Всесвіту. Дослідники кажуть, що супутники Starlink другого покоління буквально засліплюють радіотелескопи. Також ми писали, що в Китаї придумали спосіб, як використовувати супутниковий інтернет Starlink проти США. У КНР стверджують, що новий метод дасть змогу виявляти американські літаки-невидимки, використовуючи випромінювання супутників Starlink.