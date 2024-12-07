США надають Україні доступ до воєнної версії мережі Starlink: як це допоможе ЗСУ

Україна отримає захищену версію супутникової мережі Starlink — Starshield — зашифрованому сигналу, який важче перехопити або придушити.

Компанія американського бізнесмена Ілона Макса SpaceX отримала контракт від Пентагону, який розширює доступ України до більш захищеної та військової версії своєї супутникової мережі Starlink, незважаючи на невизначену позицію засновника компанії Ілона Маска щодо війни. Про це пише Bloomberg.

Важливо

ЗС РФ просуваються завдяки незаконним системам Starlink: чи можна обірвати зв'язок

Контракт передбачає, що 2500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield — зашифрованого сигналу, який важче перехопити або придушити. Ці термінали додаються до раніше підключених 500 пристроїв.

"Загалом 3000 терміналів отримають обслуговування в рамках двох контрактів", — повідомив прес-секретар Комерційного супутникового офісу командування космічних систем. Обидва контракти спрямовані на "забезпечення інтернет-з'єднання в Україні" і триватимуть до 2025 року.

Цей раніше нерозкритий контракт було підписано в серпні, до того, як Дональд Трамп виграв вибори 2024 року, і до того, як президент США Джо Байден почав посилювати військову допомогу Україні.

Командування космічних систем відмовилося розкрити суму нового контракту, хоча попередня угода на 500 терміналів, підписана з європейським командуванням США, оцінювалася приблизно в 40 мільйонів доларів.

Новий контракт було укладено в рамках програми "Proliferated Low Earth Orbit" Космічних сил США, яка використовує послуги зв'язку супутників, що перебувають на орбіті на висоті від 160 до 1900 кілометрів над Землею.

Нагадаємо, компанія SpaceX подала Федеральну комісію зі зв'язку (FCC) заявку, в якій запросила зміни, що дають змогу забезпечити широкосмуговий доступ на швидкості 1 гігабіт на секунду.