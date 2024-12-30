Смартфоны Samsung могут подключаться к интернету Starlink напрямую: названы модели

Функция подключения к интернету Starlink у моделей Samsung Galaxy работает пока только для пользователей в США.

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Некоторые пользователи Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 начали видеть функции спутниковых сообщений в США. Об этом пишет Sammobile.

До запуска Galaxy S24 ходили слухи, что у него есть функция спутниковых сообщений для экстренных случаев. Однако эта функция отсутствовала в Galaxy S24.

Некоторые пользователи Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold 6 в сети T-Mobile (постоплатная линия) в США начали видеть функцию спутниковых сообщений на своих телефонах. Новая функция под названием "Спутниковые сети" теперь видна пользователям Samsung Galaxy в меню "Настройки".

Он будет доступен только пользователям, которые подали заявку на тестирование сервиса " T-Mobile Starlink ". Цель этого сервиса — обеспечить связь сотовой связи по всему миру с помощью технологии Starlink и созвездия спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Этот сервис был анонсирован в августе 2022 года и, наконец, близок к тому, чтобы стать доступным для бета-тестирования.

Как вы можете видеть на скриншотах выше, можно найти новую функцию, перейдя в Настройки " Подключения " Спутниковые сети . После начала бета-тестирования пользователи совместимых телефонов смогут отправлять и получать текстовые сообщения, даже если поблизости нет сотовой сети. Однако лучше всего это работает при ясном небе.

Новое меню четко объясняет, что телефону может потребоваться больше времени (чем обычно) для отправки и получения текстовых сообщений через спутниковую систему. Также разъясняется, что погода (например, облачность) и определенные структуры могут влиять на спутниковое соединение.

Технически эта функция должна работать с любым телефоном с подключением LTE. Однако T-Mobile и Starlink в настоящее время поддерживают только некоторые телефоны, а телефоны Samsung включены в список. Пользователи утверждают, что новое меню появилось на их телефонах после установки исправления безопасности за декабрь 2024 года.

После завершения бета-тестирования и запуска стабильной версии она должна работать со всеми современными телефонами с поддержкой LTE.

Starlink сотрудничает с другими сетевыми операторами, включая Optus, Rogers, Entel, Kiddi, One NZ и Salt, для предоставления услуг в Австралии, Канаде, Чили, Японии, Новой Зеландии, Перу и Швейцарии соответственно.

Ранее мы писали, что смартфоны наконец подключили к интернету Starlink. Пользователи смогут отправлять текстовые сообщения с помощью спутникового соединения через приложение Google Messages.