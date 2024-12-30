Смартфони Samsung можуть підключатися до інтернету Starlink безпосередньо: названо моделі

Функція підключення до інтернету Starlink у моделей Samsung Galaxy працює поки що тільки для користувачів у США.

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Деякі користувачі Galaxy S24 і Galaxy Z Fold 6 почали бачити функції супутникових повідомлень у США. Про це пише Sammobile.

До запуску Galaxy S24 ходили чутки, що в нього є функція супутникових повідомлень для екстрених випадків. Однак ця функція була відсутня в Galaxy S24.

Деякі користувачі Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra і Galaxy Z Fold 6 у мережі T-Mobile (постоплатна лінія) у США почали бачити функцію супутникових повідомлень на своїх телефонах. Нова функція під назвою "Супутникові мережі" тепер видна користувачам Samsung Galaxy в меню "Налаштування".

Він буде доступний лише користувачам, які подали заявку на тестування сервісу "T-Mobile Starlink". Мета цього сервісу — забезпечити зв'язок стільникового зв'язку по всьому світу за допомогою технології Starlink і сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO). Цей сервіс був анонсований у серпні 2022 року і, нарешті, близький до того, щоб стати доступним для бета-тестування.

Як ви можете бачити на скріншотах вище, можна знайти нову функцію, перейшовши в Налаштування " Підключення " Супутникові мережі. Після початку бета-тестування користувачі сумісних телефонів зможуть відправляти й отримувати текстові повідомлення, навіть якщо поблизу немає стільникової мережі. Однак найкраще це працює при ясному небі.

Нове меню чітко пояснює, що телефону може знадобитися більше часу (ніж зазвичай) для надсилання та отримання текстових повідомлень через супутникову систему. Також роз'яснюється, що погода (наприклад, хмарність) і певні структури можуть впливати на супутникове з'єднання.

Технічно ця функція повинна працювати з будь-яким телефоном з підключенням LTE. Однак T-Mobile і Starlink наразі підтримують тільки деякі телефони, а телефони Samsung включені до списку. Користувачі стверджують, що нове меню з'явилося на їхніх телефонах після встановлення виправлення безпеки за грудень 2024 року.

Після завершення бета-тестування і запуску стабільної версії вона має працювати з усіма сучасними телефонами з підтримкою LTE.

Starlink співпрацює з іншими мережевими операторами, включно з Optus, Rogers, Entel, Kiddi, One NZ і Salt, для надання послуг в Австралії, Канаді, Чилі, Японії, Новій Зеландії, Перу та Швейцарії відповідно.

Раніше ми писали, що смартфони нарешті підключили до інтернету Starlink. Користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення за допомогою супутникового з'єднання через додаток Google Messages.